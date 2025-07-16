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"الراجحي" يعتمد عقوبات مخالفة نظام التأمين ضد "التعطل عن العمل"

الخاص بتعويض "ساند" للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من كورونا

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

- مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يعتمد عقوبات مخالفة نظام التأمين ضد "التعطل عن العمل"
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

- مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:48 PM

"الراجحي" يعتمد عقوبات مخالفة نظام التأمين ضد "التعطل عن العمل"

الخاص بتعويض "ساند" للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

- مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

- مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20.000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

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