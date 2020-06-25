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بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

كعمل تطوعي بعد تدريبهم على خياطتها بالتعاون مع "مصممو الخليج"

تعمل الإدارة العامة بسجن الدمام في إنتاج وتدريب النزلاء الذين يحملون الشهادات المهنية في الخياطة على طريقة خياطتها بالتعاون مع مؤسسة (مصممو الخليج) للخياطة وإنتاج الكمامات الصحية كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وتفصيلاً، قال مدير سجن الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني إنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات ومن المتوقع أن يكون إنتاجنا الـ500 كمامة يومياً بعد ما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما تم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً
سبق

تعمل الإدارة العامة بسجن الدمام في إنتاج وتدريب النزلاء الذين يحملون الشهادات المهنية في الخياطة على طريقة خياطتها بالتعاون مع مؤسسة (مصممو الخليج) للخياطة وإنتاج الكمامات الصحية كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وتفصيلاً، قال مدير سجن الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني إنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات ومن المتوقع أن يكون إنتاجنا الـ500 كمامة يومياً بعد ما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما تم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية لسلامتهم.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:46 PM

بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

كعمل تطوعي بعد تدريبهم على خياطتها بالتعاون مع "مصممو الخليج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تعمل الإدارة العامة بسجن الدمام في إنتاج وتدريب النزلاء الذين يحملون الشهادات المهنية في الخياطة على طريقة خياطتها بالتعاون مع مؤسسة (مصممو الخليج) للخياطة وإنتاج الكمامات الصحية كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وتفصيلاً، قال مدير سجن الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني إنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات ومن المتوقع أن يكون إنتاجنا الـ500 كمامة يومياً بعد ما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما تم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية لسلامتهم.

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