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"تراحم جازان" تنظم رحلتي عمرة لأسر السجناء

انطلقت الحافلة الأولى ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان لأداء مناسك العمرة لعدد من أسر النزلاء السعوديين، صباح اليوم الخميس في طريقها إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك بدعم وتمويل من مؤسسة الملوان الوقفية بمدينة الرياض، التي تكفلت بجميع نفقات العمرة من تنقلات وإسكان وإعاشة.

وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة: هذه الدفعة تضم خمسين من زوجات وأفراد أسر السجناء، على أن تنطلق الحافلة الثانية نهاية الأسبوع القادم بنفس العدد.

وأضاف: هاتان الرحلتان تأتيان في إطار التعاون الإيجابي والمثمر بين اللجنة ومؤسسة الملوان التي سبق أن ساهمت في تنفيذ بعض البرامج الخيرية الهادفة لتفريج كربات النزلاء المعسرين والتخفيف من معاناة أسر السجناء بالمنطقة تقديراً لظروفهم.

تراحم جازان لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم جازان

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"تراحم جازان" تنظم رحلتي عمرة لأسر السجناء
سبق

انطلقت الحافلة الأولى ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان لأداء مناسك العمرة لعدد من أسر النزلاء السعوديين، صباح اليوم الخميس في طريقها إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك بدعم وتمويل من مؤسسة الملوان الوقفية بمدينة الرياض، التي تكفلت بجميع نفقات العمرة من تنقلات وإسكان وإعاشة.

وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة: هذه الدفعة تضم خمسين من زوجات وأفراد أسر السجناء، على أن تنطلق الحافلة الثانية نهاية الأسبوع القادم بنفس العدد.

وأضاف: هاتان الرحلتان تأتيان في إطار التعاون الإيجابي والمثمر بين اللجنة ومؤسسة الملوان التي سبق أن ساهمت في تنفيذ بعض البرامج الخيرية الهادفة لتفريج كربات النزلاء المعسرين والتخفيف من معاناة أسر السجناء بالمنطقة تقديراً لظروفهم.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
02:46 PM

"تراحم جازان" تنظم رحلتي عمرة لأسر السجناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انطلقت الحافلة الأولى ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان لأداء مناسك العمرة لعدد من أسر النزلاء السعوديين، صباح اليوم الخميس في طريقها إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك بدعم وتمويل من مؤسسة الملوان الوقفية بمدينة الرياض، التي تكفلت بجميع نفقات العمرة من تنقلات وإسكان وإعاشة.

وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة: هذه الدفعة تضم خمسين من زوجات وأفراد أسر السجناء، على أن تنطلق الحافلة الثانية نهاية الأسبوع القادم بنفس العدد.

وأضاف: هاتان الرحلتان تأتيان في إطار التعاون الإيجابي والمثمر بين اللجنة ومؤسسة الملوان التي سبق أن ساهمت في تنفيذ بعض البرامج الخيرية الهادفة لتفريج كربات النزلاء المعسرين والتخفيف من معاناة أسر السجناء بالمنطقة تقديراً لظروفهم.

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