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منها ١٠٩٠ حادثًا.. هلال جدة يباشر 2692 بلاغًا خلال أيام العيد

36 مركزًا يعمل بها 491 موظفًا.. عبر عدة فرق تمركزت بعدة مواقع

سجّل الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك ٢٦٩٢ بلاغاً، منها ١٦٠٢ بلاغ حالات مرضية و١٠٩٠ بلاغ حوادث، وذلك عبر 36 مركزاً للهلال الأحمر بمحافظة جدة.
وأوضح الهلال الأحمر أن هذه المراكز بها ٤٩١ موظفاً من الأطباء والأخصائيين وفنيي الإسعاف.
مشيرًا إلى أن عدد فرق المساندة للعيد خمس فرق، تمركزت في بعض مصليات العيد، إضافة إلى فرقه متمركزة في الواجهة البحرية خلال أيام العيد الثلاثة في الفترة المسائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها ١٠٩٠ حادثًا.. هلال جدة يباشر 2692 بلاغًا خلال أيام العيد
سبق

سجّل الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك ٢٦٩٢ بلاغاً، منها ١٦٠٢ بلاغ حالات مرضية و١٠٩٠ بلاغ حوادث، وذلك عبر 36 مركزاً للهلال الأحمر بمحافظة جدة.
وأوضح الهلال الأحمر أن هذه المراكز بها ٤٩١ موظفاً من الأطباء والأخصائيين وفنيي الإسعاف.
مشيرًا إلى أن عدد فرق المساندة للعيد خمس فرق، تمركزت في بعض مصليات العيد، إضافة إلى فرقه متمركزة في الواجهة البحرية خلال أيام العيد الثلاثة في الفترة المسائية.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
02:29 PM

منها ١٠٩٠ حادثًا.. هلال جدة يباشر 2692 بلاغًا خلال أيام العيد

36 مركزًا يعمل بها 491 موظفًا.. عبر عدة فرق تمركزت بعدة مواقع

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عبدالله الراجحي - جدة
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177

سجّل الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك ٢٦٩٢ بلاغاً، منها ١٦٠٢ بلاغ حالات مرضية و١٠٩٠ بلاغ حوادث، وذلك عبر 36 مركزاً للهلال الأحمر بمحافظة جدة.
وأوضح الهلال الأحمر أن هذه المراكز بها ٤٩١ موظفاً من الأطباء والأخصائيين وفنيي الإسعاف.
مشيرًا إلى أن عدد فرق المساندة للعيد خمس فرق، تمركزت في بعض مصليات العيد، إضافة إلى فرقه متمركزة في الواجهة البحرية خلال أيام العيد الثلاثة في الفترة المسائية.

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