شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين. ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة. واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية. كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين. وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.

"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف" متعب البقمي سبق 2019-12-10 شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.



ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.



واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.



كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.



وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:35 PM

"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف" في فعاليات "اليوم العالمي للتطوع" ولتثقيف المستفيدين بالخدمات





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شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.



ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.



واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.



كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.



وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.