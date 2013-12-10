النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف"

في فعاليات "اليوم العالمي للتطوع" ولتثقيف المستفيدين بالخدمات

شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.

ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.

واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.

كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.

وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.

مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف"
سبق

شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.

ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.

واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.

كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.

وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
06:35 PM

"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف"

في فعاليات "اليوم العالمي للتطوع" ولتثقيف المستفيدين بالخدمات

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
284

شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.

ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.

واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.

كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.

وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,982
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,838

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة