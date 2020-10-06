"غرفة مكة" توقّع اتفاقيتين لدعم التجارة الإلكترونية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية

ترويجًا لأهمية الإنفاق الاجتماعي بالتعاون مع "الموارد البشرية"

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اتفاقيتين؛ إحداهما مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى المساهمة في الإنفاق الاجتماعي، والثانية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في التجارة الرقمية لدعم التجارة الإلكترونية.

ووقع الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش؛ مذكرة تعاون لرفع مساهمة القطاع الخاص بمكة المكرمة في المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الاتفاقية تحسن النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع، وتجسد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البنّاء بين القطاعات للمشاركة في التنمية، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولًا لأهداف رؤية 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.

وقال: إن "الاتفاقية دعت إلى وضع خطة على المستوى الوطني لحصر الاحتياج التنموي في المجالات ذات العلاقة، ومن ثم سدّ الاحتياج بناء على الأولويات الوطنية، فضلًا عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحصر الاحتياج التنموي في المنطقة وتصميم مبادرات مناسبة لقيام الشركات بمسؤولياتها تجاه هذه القضايا والاحتياجات".

وأضاف: "هدفت الاتفاقية أيضًا إلى وضع إطار عمل لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في سد الاحتياج التنموي، من خلال خطة مبنية على الأولويات الوطنية، والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية، وقياس تأثيرها في المنطقة، وتصميم برامج تثقيفية وتوعوية بأهمية المسؤولية الاجتماعية لجميع الفئات المستهدفة".

على صعيد آخر، ودعمًا لمنظومة التجارة الإلكترونية التي تعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين؛ وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مذكرة تفاهم وتعاون مع منصة "سلة" لتقنية المعلومات، المتخصصة في التجارة الإلكترونية لحث منتسبي غرفة مكة المكرمة على التوجه نحو التجارة الإلكترونية.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الاختيار وقع على منصة "سلة" لكونها حاضنة للعديد من المتاجر الإلكترونية الفاعلة؛ مما يجعلها نموذجًا لدعم وترويج التجارة الرقمية والتوجه الإلكتروني وتقديم الامتيازات لصالح المتاجر والعملاء المسجلين والراغبين في الانضمام إلى منصة "سلة".

وأشار المهندس عصمت معتوق إلى أن الاتفاقية تمنح خصمًا بنسبة 15% لكل متجر تحت إشراف الغرفة يشترك بباقات "سلة برو"، وخصمًا بنسبة 10% لكل متجر تحت إشراف الغرفة يشترك بباقات "سلة بلس"، و10% لكل متجر ينضم عبر إلى المنصة عبر رابط غرفة مكة المكرمة.