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أمير تبوك يستقبل مدير سجون المنطقة المعيّن حديثًا

بحضور العميد "سياف المحيا" المنتهية فترة عمله

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير سجون منطقة تبوك السابق العميد سياف بن عفاس المحيا بعد انتهاء فترة عمله مديرًا لسجون المنطقة، ومدير سجون منطقة تبوك العقيد سلمان بن محمد العتيبي بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون منطقة تبوك.

وأكد أمير المنطقة أهمية دور السجون في تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل، ونوه إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للسجناء وأسرهم.

من جهته أعرب "العتيبي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مشيرًا إلى أن توجيهاته ستدفعه لبذل مزيد من الجهد في أداء واجبه.

وقد حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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أمير تبوك يستقبل مدير سجون المنطقة المعيّن حديثًا
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير سجون منطقة تبوك السابق العميد سياف بن عفاس المحيا بعد انتهاء فترة عمله مديرًا لسجون المنطقة، ومدير سجون منطقة تبوك العقيد سلمان بن محمد العتيبي بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون منطقة تبوك.

وأكد أمير المنطقة أهمية دور السجون في تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل، ونوه إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للسجناء وأسرهم.

من جهته أعرب "العتيبي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مشيرًا إلى أن توجيهاته ستدفعه لبذل مزيد من الجهد في أداء واجبه.

وقد حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
05:18 PM

أمير تبوك يستقبل مدير سجون المنطقة المعيّن حديثًا

بحضور العميد "سياف المحيا" المنتهية فترة عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير سجون منطقة تبوك السابق العميد سياف بن عفاس المحيا بعد انتهاء فترة عمله مديرًا لسجون المنطقة، ومدير سجون منطقة تبوك العقيد سلمان بن محمد العتيبي بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون منطقة تبوك.

وأكد أمير المنطقة أهمية دور السجون في تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل، ونوه إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للسجناء وأسرهم.

من جهته أعرب "العتيبي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مشيرًا إلى أن توجيهاته ستدفعه لبذل مزيد من الجهد في أداء واجبه.

وقد حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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