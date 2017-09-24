صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمٍ (يمني الجنسية) حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.
شرطة تبوك تُلقي القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن
أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمٍ (يمني الجنسية) حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.
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شرطة تبوك تُلقي القبض على مقيم حاول دهس رجل أمننواف الغضوري سبق 2021-09-24
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:12 PM
شرطة تبوك تُلقي القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن
أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمٍ (يمني الجنسية) حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.
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