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بلدية مليساء جدة تُغلق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الأسفنج

ضمن حملة مشتركة مع الشرطة بحي القوزين.. وتم تطبيق الجزاءات والغرامات

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع الضبط الميداني بشرطة جدة بحي القوزين جنوب المحافظة، مواقع عشوائية؛ عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوي الأسفنج، حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف 251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

أمانة محافظة جدة

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بلدية مليساء جدة تُغلق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الأسفنج
سبق

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع الضبط الميداني بشرطة جدة بحي القوزين جنوب المحافظة، مواقع عشوائية؛ عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوي الأسفنج، حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف 251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:56 PM

بلدية مليساء جدة تُغلق 3 أحواش مخالفة لإعادة تدوير الأسفنج

ضمن حملة مشتركة مع الشرطة بحي القوزين.. وتم تطبيق الجزاءات والغرامات

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع الضبط الميداني بشرطة جدة بحي القوزين جنوب المحافظة، مواقع عشوائية؛ عبارة عن ثلاثة من الأحواش المخالفة تستخدم لحرق وإعادة تدوي الأسفنج، حيث جرى إتلاف 182 من المراتب المصنعة وإغلاق المواقع المضبوطة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء راضي بن عاطي الصحفي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن إتلاف 251 من المخلفات المستخدمة في عمليات التصنيع والتخزين والتحفظ على 16 من المعدات المستخدمة لتدوير وتعبئة المراتب، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

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