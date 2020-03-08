احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية
تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"
أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.
تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
جامعة أم القرى
فيروس كورونا الجديد
احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-03-08
أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.
تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:26 AM
احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية
تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"
أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.
تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.