النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوروبا تدق ناقوس الخطر.. تحذير من غزو لعرائس "داعش" الأكثر نشاطاً

توقع عودة ألف متشددة مع أطفالهن من العراق وسوريا وليبيا

حذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة حوالي ألف متشددة إلى الغرب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة هذه الدول.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بروكسل تخشى عودة مئات النساء مع أطفالهن بعد فرارهن من مناطق التوتر في كل من العراق وسوريا وليبيا.

هذا وكشف تقرير صادر عن "فرونتكس"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول الأعضاء، أن التهديد "في تصاعد ويتطور من يوم لآخر".

وأوضح التقرير أن التهديد قادم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن الدواعش خلال المواجهات وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا "من الصعب حاليا تقييم التهديد، لكننا على يقين من أنه سيطول أمده".

وقالت فرونتكس "ما يقدر بنحو 30 ٪؜ من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا".

وأضافت "حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصا داعش.. سيعدن لا محالة إلى دولهن".

ويأتي ذلك في خضم صدور تقارير "مخيفة" تقول إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار "أكثر نشاطا" داخل التنظيمات المتطرفة.

وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2016.

ووجه قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب إلى ثلاث نساء اعتنقن الفكر المتطرف تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أوروبا تدق ناقوس الخطر.. تحذير من غزو لعرائس "داعش" الأكثر نشاطاً
سبق

حذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة حوالي ألف متشددة إلى الغرب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة هذه الدول.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بروكسل تخشى عودة مئات النساء مع أطفالهن بعد فرارهن من مناطق التوتر في كل من العراق وسوريا وليبيا.

هذا وكشف تقرير صادر عن "فرونتكس"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول الأعضاء، أن التهديد "في تصاعد ويتطور من يوم لآخر".

وأوضح التقرير أن التهديد قادم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن الدواعش خلال المواجهات وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا "من الصعب حاليا تقييم التهديد، لكننا على يقين من أنه سيطول أمده".

وقالت فرونتكس "ما يقدر بنحو 30 ٪؜ من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا".

وأضافت "حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصا داعش.. سيعدن لا محالة إلى دولهن".

ويأتي ذلك في خضم صدور تقارير "مخيفة" تقول إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار "أكثر نشاطا" داخل التنظيمات المتطرفة.

وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2016.

ووجه قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب إلى ثلاث نساء اعتنقن الفكر المتطرف تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
07:34 PM

أوروبا تدق ناقوس الخطر.. تحذير من غزو لعرائس "داعش" الأكثر نشاطاً

توقع عودة ألف متشددة مع أطفالهن من العراق وسوريا وليبيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
21,226

حذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة حوالي ألف متشددة إلى الغرب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة هذه الدول.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بروكسل تخشى عودة مئات النساء مع أطفالهن بعد فرارهن من مناطق التوتر في كل من العراق وسوريا وليبيا.

هذا وكشف تقرير صادر عن "فرونتكس"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول الأعضاء، أن التهديد "في تصاعد ويتطور من يوم لآخر".

وأوضح التقرير أن التهديد قادم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن الدواعش خلال المواجهات وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا "من الصعب حاليا تقييم التهديد، لكننا على يقين من أنه سيطول أمده".

وقالت فرونتكس "ما يقدر بنحو 30 ٪؜ من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا".

وأضافت "حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصا داعش.. سيعدن لا محالة إلى دولهن".

ويأتي ذلك في خضم صدور تقارير "مخيفة" تقول إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار "أكثر نشاطا" داخل التنظيمات المتطرفة.

وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2016.

ووجه قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب إلى ثلاث نساء اعتنقن الفكر المتطرف تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة