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الآسيوي الأولمبي.. يختار "الفيصل" نائبًا للرئيس

تم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" بعد أن اعتمد الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ذلك.

ويأتي تعيين الأمير عبد العزيز عقب الإعلان عن استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الذي عُقد يوم 16 ديسمبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويشغل الأمير عبد العزيز أيضًا منصب رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي منذ مطلع العام 2019، بالإضافة إلى منصبه الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي الأولمبي.. يختار "الفيصل" نائبًا للرئيس
سبق

تم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" بعد أن اعتمد الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ذلك.

ويأتي تعيين الأمير عبد العزيز عقب الإعلان عن استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الذي عُقد يوم 16 ديسمبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويشغل الأمير عبد العزيز أيضًا منصب رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي منذ مطلع العام 2019، بالإضافة إلى منصبه الجديد.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:02 PM

الآسيوي الأولمبي.. يختار "الفيصل" نائبًا للرئيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" بعد أن اعتمد الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ذلك.

ويأتي تعيين الأمير عبد العزيز عقب الإعلان عن استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية "الرياض 2034" خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الذي عُقد يوم 16 ديسمبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويشغل الأمير عبد العزيز أيضًا منصب رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي منذ مطلع العام 2019، بالإضافة إلى منصبه الجديد.

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