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"الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدمات المكتبة الإلكترونية بالمطارات والمواقيت

لتمكين حجاج بيت الله الحرام من البحث السريع عن المصادر.. وفق منظومة متطورة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة المطبوعات والبحث العلمي، تقديم خدمة بطاقات باركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على ثلاثة آلاف مطبوعة، وذلك لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة؛ لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر والمطبوعات العلمية الشرعية، والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وأكد وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن هذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

وأوضح أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي توفر إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونيًّا عبر موقع وأجهزة شاشات المكتبة، وذلك من خلال 30 شاشة بمختلف المواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، وفي الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء والمواقيت، وذلك بأكثر من 45 لغة.

وقد حظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.

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"الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدمات المكتبة الإلكترونية بالمطارات والمواقيت
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة المطبوعات والبحث العلمي، تقديم خدمة بطاقات باركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على ثلاثة آلاف مطبوعة، وذلك لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة؛ لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر والمطبوعات العلمية الشرعية، والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وأكد وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن هذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

وأوضح أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي توفر إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونيًّا عبر موقع وأجهزة شاشات المكتبة، وذلك من خلال 30 شاشة بمختلف المواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، وفي الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء والمواقيت، وذلك بأكثر من 45 لغة.

وقد حظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:13 PM

"الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدمات المكتبة الإلكترونية بالمطارات والمواقيت

لتمكين حجاج بيت الله الحرام من البحث السريع عن المصادر.. وفق منظومة متطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة المطبوعات والبحث العلمي، تقديم خدمة بطاقات باركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على ثلاثة آلاف مطبوعة، وذلك لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة؛ لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر والمطبوعات العلمية الشرعية، والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وأكد وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن هذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

وأوضح أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي توفر إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونيًّا عبر موقع وأجهزة شاشات المكتبة، وذلك من خلال 30 شاشة بمختلف المواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، وفي الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء والمواقيت، وذلك بأكثر من 45 لغة.

وقد حظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.

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