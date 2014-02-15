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بيشة.. طالب بالابتدائية يضرب أروع القيم في الأمانة ورد الحقوق لأصحابها

احتفظ بمبلغ أخذه من زملائه قبل "كورونا" وأعاده إليهم بعد العودة إلى المدارس

ضرب طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس بمحافظة بيشة أروع القيم في الأمانة، ورد الحقوق لأصحابها؛ وذلك بعد احتفاظه بمبلغ أخذه من زملائه قبل جائحة كورونا، وردَّه إليهم بعد العودة للمدارس بزيادة بعد تشغيل المبلغ في بيع الشاي والفطائر.

وتفضيلاً، قال والد الطالب يزيد علي الشهراني في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الحازمي بمحافظة بيشة: "استطاع أن يكون كما يريد والداه ومعلموه وزملاؤه في الصدق والأمانة، فكان كذلك قدوة. وبدأت القصة قبل عامين، وبالتحديد يوم ١٣ - ٧ -١٤٤١ هـ؛ إذ كلفه زملاؤه بشراء كرة من النوع الجيد، وأعطوه المبلغ في ذلك اليوم. وفي المساء توقفت الدراسة بسبب الجائحة؛ وانقطع عن زملائه في الصف، وظلت النقود معه، وكان من الصعب إعادتها؛ وذلك لظروف (كورونا) وما يصاحبها من إجراءات احترازية مهمة. وبعدما أثقل المبلغ كاهله أعطاني إياه لأحفظه، وبعد ذلك جاء الحظر؛ فاقترحت عليه بيع الشاي والفطائر بعد نهاية الحظر، وإشراك نقود زملائه في هذا المشروع المتواضع؛ لكي تنمو وتزداد، وأفهمته بأن هذه الأمانة نحن مسؤولون عن نمائها وحفظها حتى إرجاعها لأصحابها".

وأضاف والده بأن ابنه تعلم الدرس، وبالفعل سلَّم يوم أمس بالمدرسة الأمانة لأصحابها وسط إشادة من معلميه وزملائه الطلاب على أمانته، وحرصه على ردها.

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بيشة.. طالب بالابتدائية يضرب أروع القيم في الأمانة ورد الحقوق لأصحابها
سبق

ضرب طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس بمحافظة بيشة أروع القيم في الأمانة، ورد الحقوق لأصحابها؛ وذلك بعد احتفاظه بمبلغ أخذه من زملائه قبل جائحة كورونا، وردَّه إليهم بعد العودة للمدارس بزيادة بعد تشغيل المبلغ في بيع الشاي والفطائر.

وتفضيلاً، قال والد الطالب يزيد علي الشهراني في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الحازمي بمحافظة بيشة: "استطاع أن يكون كما يريد والداه ومعلموه وزملاؤه في الصدق والأمانة، فكان كذلك قدوة. وبدأت القصة قبل عامين، وبالتحديد يوم ١٣ - ٧ -١٤٤١ هـ؛ إذ كلفه زملاؤه بشراء كرة من النوع الجيد، وأعطوه المبلغ في ذلك اليوم. وفي المساء توقفت الدراسة بسبب الجائحة؛ وانقطع عن زملائه في الصف، وظلت النقود معه، وكان من الصعب إعادتها؛ وذلك لظروف (كورونا) وما يصاحبها من إجراءات احترازية مهمة. وبعدما أثقل المبلغ كاهله أعطاني إياه لأحفظه، وبعد ذلك جاء الحظر؛ فاقترحت عليه بيع الشاي والفطائر بعد نهاية الحظر، وإشراك نقود زملائه في هذا المشروع المتواضع؛ لكي تنمو وتزداد، وأفهمته بأن هذه الأمانة نحن مسؤولون عن نمائها وحفظها حتى إرجاعها لأصحابها".

وأضاف والده بأن ابنه تعلم الدرس، وبالفعل سلَّم يوم أمس بالمدرسة الأمانة لأصحابها وسط إشادة من معلميه وزملائه الطلاب على أمانته، وحرصه على ردها.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:37 AM

بيشة.. طالب بالابتدائية يضرب أروع القيم في الأمانة ورد الحقوق لأصحابها

احتفظ بمبلغ أخذه من زملائه قبل "كورونا" وأعاده إليهم بعد العودة إلى المدارس

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سعود الدعجاني - عسير
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ضرب طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس بمحافظة بيشة أروع القيم في الأمانة، ورد الحقوق لأصحابها؛ وذلك بعد احتفاظه بمبلغ أخذه من زملائه قبل جائحة كورونا، وردَّه إليهم بعد العودة للمدارس بزيادة بعد تشغيل المبلغ في بيع الشاي والفطائر.

وتفضيلاً، قال والد الطالب يزيد علي الشهراني في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الحازمي بمحافظة بيشة: "استطاع أن يكون كما يريد والداه ومعلموه وزملاؤه في الصدق والأمانة، فكان كذلك قدوة. وبدأت القصة قبل عامين، وبالتحديد يوم ١٣ - ٧ -١٤٤١ هـ؛ إذ كلفه زملاؤه بشراء كرة من النوع الجيد، وأعطوه المبلغ في ذلك اليوم. وفي المساء توقفت الدراسة بسبب الجائحة؛ وانقطع عن زملائه في الصف، وظلت النقود معه، وكان من الصعب إعادتها؛ وذلك لظروف (كورونا) وما يصاحبها من إجراءات احترازية مهمة. وبعدما أثقل المبلغ كاهله أعطاني إياه لأحفظه، وبعد ذلك جاء الحظر؛ فاقترحت عليه بيع الشاي والفطائر بعد نهاية الحظر، وإشراك نقود زملائه في هذا المشروع المتواضع؛ لكي تنمو وتزداد، وأفهمته بأن هذه الأمانة نحن مسؤولون عن نمائها وحفظها حتى إرجاعها لأصحابها".

وأضاف والده بأن ابنه تعلم الدرس، وبالفعل سلَّم يوم أمس بالمدرسة الأمانة لأصحابها وسط إشادة من معلميه وزملائه الطلاب على أمانته، وحرصه على ردها.

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200 مليار دولار ..

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