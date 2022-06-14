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95 متطوعًا يساندون "الهلال الأحمر" في توعية قاصدي المسجد النبوي

خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبوابه للرجال والنساء والفحص المبكر

يشارك 95 متطوعًا من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي، وتوعيتهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وتساهم الفِرَق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي "للرجال والنساء" لتطبيق الفحص المبكر على المصلين حول عوامل الخطورة؛ لمنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد covid-19.

وتشمل أعمال الفِرَق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي المدينة المنورة نقاط الفرز البصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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95 متطوعًا يساندون "الهلال الأحمر" في توعية قاصدي المسجد النبوي
سبق

يشارك 95 متطوعًا من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي، وتوعيتهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وتساهم الفِرَق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي "للرجال والنساء" لتطبيق الفحص المبكر على المصلين حول عوامل الخطورة؛ لمنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد covid-19.

وتشمل أعمال الفِرَق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:09 PM

95 متطوعًا يساندون "الهلال الأحمر" في توعية قاصدي المسجد النبوي

خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبوابه للرجال والنساء والفحص المبكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يشارك 95 متطوعًا من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي، وتوعيتهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وتساهم الفِرَق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي "للرجال والنساء" لتطبيق الفحص المبكر على المصلين حول عوامل الخطورة؛ لمنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد covid-19.

وتشمل أعمال الفِرَق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

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