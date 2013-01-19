كأس آسيا: لبنان تسجل فوزاً شرفياً على كوريا وتودع البطولة

ودع المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم بطولة كأس آسيا بفوز كبير على نظيره الكوري الشمالي "الذي ودع البطولة هو الآخر" بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح باك كوانغ ريونغ التسجيل للمنتخب الكوري مبكراً عند الدقيقة التاسعة من زمن المواجهة، وتمكن جورج فيليكس من تعديل النتيجة للمنتخب اللبناني عند الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ظهرت الأفضلية للمنتخب اللبناني في الشوط الثاني حتى تمكن هلال حلوة من ترجمة تلك الأفضلية بهدف ثان لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وقبل نهاية المواجهة بعشر دقائق ضاعف حسن معتوق أوجاع الكوريين بهدف ثالث عند الدقيقة 80، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي عاد حسين الحلوة بهدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة والرابع لمنتخب بلاده لتنتهي المواجهة بفوز لبناني بأربعة أهداف لهدف.