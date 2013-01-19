النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس آسيا: لبنان تسجل فوزاً شرفياً على كوريا وتودع البطولة

ودع المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم بطولة كأس آسيا بفوز كبير على نظيره الكوري الشمالي "الذي ودع البطولة هو الآخر" بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح باك كوانغ ريونغ التسجيل للمنتخب الكوري مبكراً عند الدقيقة التاسعة من زمن المواجهة، وتمكن جورج فيليكس من تعديل النتيجة للمنتخب اللبناني عند الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ظهرت الأفضلية للمنتخب اللبناني في الشوط الثاني حتى تمكن هلال حلوة من ترجمة تلك الأفضلية بهدف ثان لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وقبل نهاية المواجهة بعشر دقائق ضاعف حسن معتوق أوجاع الكوريين بهدف ثالث عند الدقيقة 80، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي عاد حسين الحلوة بهدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة والرابع لمنتخب بلاده لتنتهي المواجهة بفوز لبناني بأربعة أهداف لهدف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس آسيا: لبنان تسجل فوزاً شرفياً على كوريا وتودع البطولة
سبق

ودع المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم بطولة كأس آسيا بفوز كبير على نظيره الكوري الشمالي "الذي ودع البطولة هو الآخر" بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح باك كوانغ ريونغ التسجيل للمنتخب الكوري مبكراً عند الدقيقة التاسعة من زمن المواجهة، وتمكن جورج فيليكس من تعديل النتيجة للمنتخب اللبناني عند الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ظهرت الأفضلية للمنتخب اللبناني في الشوط الثاني حتى تمكن هلال حلوة من ترجمة تلك الأفضلية بهدف ثان لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وقبل نهاية المواجهة بعشر دقائق ضاعف حسن معتوق أوجاع الكوريين بهدف ثالث عند الدقيقة 80، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي عاد حسين الحلوة بهدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة والرابع لمنتخب بلاده لتنتهي المواجهة بفوز لبناني بأربعة أهداف لهدف.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:35 PM

كأس آسيا: لبنان تسجل فوزاً شرفياً على كوريا وتودع البطولة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
2
5,654

ودع المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم بطولة كأس آسيا بفوز كبير على نظيره الكوري الشمالي "الذي ودع البطولة هو الآخر" بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح باك كوانغ ريونغ التسجيل للمنتخب الكوري مبكراً عند الدقيقة التاسعة من زمن المواجهة، وتمكن جورج فيليكس من تعديل النتيجة للمنتخب اللبناني عند الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ظهرت الأفضلية للمنتخب اللبناني في الشوط الثاني حتى تمكن هلال حلوة من ترجمة تلك الأفضلية بهدف ثان لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وقبل نهاية المواجهة بعشر دقائق ضاعف حسن معتوق أوجاع الكوريين بهدف ثالث عند الدقيقة 80، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي عاد حسين الحلوة بهدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة والرابع لمنتخب بلاده لتنتهي المواجهة بفوز لبناني بأربعة أهداف لهدف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة