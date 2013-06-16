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بالصور .. "بسمة حياة" تعايد الأطفال مرضى السرطان بـ"تخصصي الدمام"

للتخفيف من آلام الصغار المصابين ورسم السعادة على شفاههم

عايدت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أخيرًا، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، الأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة بعنوان «بسمة حياة»، التي استهدفتهم وأسرهم.

وشهد الحفل الذي أُقيم بقاعة "بسمة حياة" في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حضور عدد كبير من الأطفال المرضى وذويهم، فيما حرصت طالبات المجلس الطلابي بجامعة الأمير محمد بن فهد على إيجاد فقرات منوعة خلال الحفل، بهدف رسم البسمة على شفاه الصغار، أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المشرف على البرنامج صالح الشمراني، أن «مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، حرصت على تفعيل برنامج «بسمة حياة» في عيد الفطر المبارك؛ لتعزيز فرحة الأطفال المصابين بالسرطان بأيام العيد، حيث قدمت الهدايا والفقرات المنوعة التي أسعدت بها الأطفال مرضى السرطان للتخفيف من الآثار المترتبة عليهم.

وأضاف "الشمراني" أن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، موضحًا أن «البرنامج يندرج ضمن إستراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.

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بالصور .. "بسمة حياة" تعايد الأطفال مرضى السرطان بـ"تخصصي الدمام"
سبق

عايدت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أخيرًا، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، الأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة بعنوان «بسمة حياة»، التي استهدفتهم وأسرهم.

وشهد الحفل الذي أُقيم بقاعة "بسمة حياة" في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حضور عدد كبير من الأطفال المرضى وذويهم، فيما حرصت طالبات المجلس الطلابي بجامعة الأمير محمد بن فهد على إيجاد فقرات منوعة خلال الحفل، بهدف رسم البسمة على شفاه الصغار، أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المشرف على البرنامج صالح الشمراني، أن «مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، حرصت على تفعيل برنامج «بسمة حياة» في عيد الفطر المبارك؛ لتعزيز فرحة الأطفال المصابين بالسرطان بأيام العيد، حيث قدمت الهدايا والفقرات المنوعة التي أسعدت بها الأطفال مرضى السرطان للتخفيف من الآثار المترتبة عليهم.

وأضاف "الشمراني" أن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، موضحًا أن «البرنامج يندرج ضمن إستراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
10:11 PM

بالصور .. "بسمة حياة" تعايد الأطفال مرضى السرطان بـ"تخصصي الدمام"

للتخفيف من آلام الصغار المصابين ورسم السعادة على شفاههم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عايدت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أخيرًا، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، الأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة بعنوان «بسمة حياة»، التي استهدفتهم وأسرهم.

وشهد الحفل الذي أُقيم بقاعة "بسمة حياة" في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حضور عدد كبير من الأطفال المرضى وذويهم، فيما حرصت طالبات المجلس الطلابي بجامعة الأمير محمد بن فهد على إيجاد فقرات منوعة خلال الحفل، بهدف رسم البسمة على شفاه الصغار، أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المشرف على البرنامج صالح الشمراني، أن «مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، حرصت على تفعيل برنامج «بسمة حياة» في عيد الفطر المبارك؛ لتعزيز فرحة الأطفال المصابين بالسرطان بأيام العيد، حيث قدمت الهدايا والفقرات المنوعة التي أسعدت بها الأطفال مرضى السرطان للتخفيف من الآثار المترتبة عليهم.

وأضاف "الشمراني" أن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، موضحًا أن «البرنامج يندرج ضمن إستراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.

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