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عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل

قال: المجتمع السعودي ضرب مثالاً رائعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية

التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.

وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.

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عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل
سبق

التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.

وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:11 PM

عبر الاتصال المرئي.. "أمير الشمالية" يعايد أمراء الأفواج وشيوخ القبائل

قال: المجتمع السعودي ضرب مثالاً رائعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني، وشيوخ القبائل بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل. مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل الآمنة.

وقال سموه: يتميز المجتمع السعودي انطلاقاً من مبادئه الإسلامية بالتواصل والتكافل الاجتماعي بكافة الظروف، وهذا ما اتضح بشكل جلي ومفرح في ظروف جائحة كورونا حيث ضرب المجتمع السعودي مثالاً رائعاً في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التواصل والتكافل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الأمر الذي حد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

فيما عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا التواصل الذي يأتي في إطار الاتصال الدائم بين القيادة وأبناء الوطن ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.

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