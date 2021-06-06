النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني

طالبوا بإجراء تدقيق خارجي في المعايير المطبقة من الموقع

ندّد أكثر من 200 موظف في شركة فيسبوك برقابة محتملة قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات مساندة للفلسطينيين، ودعوا مسؤولي الموقع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيين من صفحاته؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وقال الموظفون في نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بناء على ما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيس بوك بأننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر بالوضع في فلسطين".

وطالب الموظفون الموقعون على الرسالة من دون الكشف عن أسمائهم بإجراء تدقيق خارجي حول الإجراءات المطبقة من قبل "فيسبوك" بخصوص المحتوى العربي والإسلامي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل ومعالجة التحيز المحتمل حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

ودعوا أيضاً إدارة "فيسبوك" إلى توظيف أكثر للفلسطينيين ونشر المزيد من المعطيات حول الطلبات التي تأتي من الحكومة من دون الكشف عن هويتها من أجل إلغاء بعض المحتويات.

ولم تخص الانتقادات موقع فيسبوك فقط، ولكنها طالت كذلك موقع إنستاغرام الذي ينتمي إلى نفس المجموعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني
سبق

ندّد أكثر من 200 موظف في شركة فيسبوك برقابة محتملة قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات مساندة للفلسطينيين، ودعوا مسؤولي الموقع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيين من صفحاته؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وقال الموظفون في نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بناء على ما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيس بوك بأننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر بالوضع في فلسطين".

وطالب الموظفون الموقعون على الرسالة من دون الكشف عن أسمائهم بإجراء تدقيق خارجي حول الإجراءات المطبقة من قبل "فيسبوك" بخصوص المحتوى العربي والإسلامي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل ومعالجة التحيز المحتمل حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

ودعوا أيضاً إدارة "فيسبوك" إلى توظيف أكثر للفلسطينيين ونشر المزيد من المعطيات حول الطلبات التي تأتي من الحكومة من دون الكشف عن هويتها من أجل إلغاء بعض المحتويات.

ولم تخص الانتقادات موقع فيسبوك فقط، ولكنها طالت كذلك موقع إنستاغرام الذي ينتمي إلى نفس المجموعة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:34 PM

200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني

طالبوا بإجراء تدقيق خارجي في المعايير المطبقة من الموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
628

ندّد أكثر من 200 موظف في شركة فيسبوك برقابة محتملة قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات مساندة للفلسطينيين، ودعوا مسؤولي الموقع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيين من صفحاته؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وقال الموظفون في نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بناء على ما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيس بوك بأننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر بالوضع في فلسطين".

وطالب الموظفون الموقعون على الرسالة من دون الكشف عن أسمائهم بإجراء تدقيق خارجي حول الإجراءات المطبقة من قبل "فيسبوك" بخصوص المحتوى العربي والإسلامي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل ومعالجة التحيز المحتمل حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

ودعوا أيضاً إدارة "فيسبوك" إلى توظيف أكثر للفلسطينيين ونشر المزيد من المعطيات حول الطلبات التي تأتي من الحكومة من دون الكشف عن هويتها من أجل إلغاء بعض المحتويات.

ولم تخص الانتقادات موقع فيسبوك فقط، ولكنها طالت كذلك موقع إنستاغرام الذي ينتمي إلى نفس المجموعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة