النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد

"المياه" و"عِلم" توقعان اتفاقية لتنظيم إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً

المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر

وقعت شركة المياه الوطنية، مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تتعلق بتنفيذ رقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي وأتمتتها عبر منصة إلكترونية، وذلك في المرحلة الأولى من مراحل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وتقضي الاتفاقية باعتماد خدمات إصدار وتجديد تصاريح صهاريج الصرف الصحي وإدارة دخولها إلى محطات المعالجة الكترونياً، الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير ادارة الخدمات البيئية "نزح مياه الصرف الصحي" من عقارات العملاء، والتحكم بالأخطار البيئية، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، وإدارة حركة الصهاريج داخل المدن، إلى جانب تطبيق هوية حديثة وموحدة للصهاريج، من خلال توظيف التقنية لتحسين مستوى الخدمات والالتزام البيئي في المملكة.

وأكدت المياه الوطنية عزمها تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي، وذلك لتنظيم جميع عمليات الرمي ومتابعتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلكترونيًا من أجل رفع مستوى الجودة، والمحافظة على المنظر الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، وذلك لرفع مستوى التحكم في صهاريج الصرف الصحي ومتابعتها عبر تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها وتفعيل الاشتراطات.

وتعد "عِلم" شركة رقمية متنوعـــة النشـــاطــات، تــتـكــامــل فـي حلولهـا لبناء حلول مخصصة وجاهــزة، حيث تقدّم خدماتها الرقمية بمعايير عالية الجودة وبمفهوم المنصات متعددة القنوات، وذلك ضمن مستويات احترافية تحقّق تطلعات العملاء، إلى جانب تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين تقنية المعلومات؛ سعيًا لبناء مجتمع معرفي يواكب رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه" و"عِلم" توقعان اتفاقية لتنظيم إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً
سبق

وقعت شركة المياه الوطنية، مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تتعلق بتنفيذ رقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي وأتمتتها عبر منصة إلكترونية، وذلك في المرحلة الأولى من مراحل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وتقضي الاتفاقية باعتماد خدمات إصدار وتجديد تصاريح صهاريج الصرف الصحي وإدارة دخولها إلى محطات المعالجة الكترونياً، الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير ادارة الخدمات البيئية "نزح مياه الصرف الصحي" من عقارات العملاء، والتحكم بالأخطار البيئية، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، وإدارة حركة الصهاريج داخل المدن، إلى جانب تطبيق هوية حديثة وموحدة للصهاريج، من خلال توظيف التقنية لتحسين مستوى الخدمات والالتزام البيئي في المملكة.

وأكدت المياه الوطنية عزمها تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي، وذلك لتنظيم جميع عمليات الرمي ومتابعتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلكترونيًا من أجل رفع مستوى الجودة، والمحافظة على المنظر الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، وذلك لرفع مستوى التحكم في صهاريج الصرف الصحي ومتابعتها عبر تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها وتفعيل الاشتراطات.

وتعد "عِلم" شركة رقمية متنوعـــة النشـــاطــات، تــتـكــامــل فـي حلولهـا لبناء حلول مخصصة وجاهــزة، حيث تقدّم خدماتها الرقمية بمعايير عالية الجودة وبمفهوم المنصات متعددة القنوات، وذلك ضمن مستويات احترافية تحقّق تطلعات العملاء، إلى جانب تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين تقنية المعلومات؛ سعيًا لبناء مجتمع معرفي يواكب رؤية 2030.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:54 PM

"المياه" و"عِلم" توقعان اتفاقية لتنظيم إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً

المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
353

وقعت شركة المياه الوطنية، مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تتعلق بتنفيذ رقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي وأتمتتها عبر منصة إلكترونية، وذلك في المرحلة الأولى من مراحل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وتقضي الاتفاقية باعتماد خدمات إصدار وتجديد تصاريح صهاريج الصرف الصحي وإدارة دخولها إلى محطات المعالجة الكترونياً، الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير ادارة الخدمات البيئية "نزح مياه الصرف الصحي" من عقارات العملاء، والتحكم بالأخطار البيئية، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، وإدارة حركة الصهاريج داخل المدن، إلى جانب تطبيق هوية حديثة وموحدة للصهاريج، من خلال توظيف التقنية لتحسين مستوى الخدمات والالتزام البيئي في المملكة.

وأكدت المياه الوطنية عزمها تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي، وذلك لتنظيم جميع عمليات الرمي ومتابعتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلكترونيًا من أجل رفع مستوى الجودة، والمحافظة على المنظر الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، وذلك لرفع مستوى التحكم في صهاريج الصرف الصحي ومتابعتها عبر تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها وتفعيل الاشتراطات.

وتعد "عِلم" شركة رقمية متنوعـــة النشـــاطــات، تــتـكــامــل فـي حلولهـا لبناء حلول مخصصة وجاهــزة، حيث تقدّم خدماتها الرقمية بمعايير عالية الجودة وبمفهوم المنصات متعددة القنوات، وذلك ضمن مستويات احترافية تحقّق تطلعات العملاء، إلى جانب تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين تقنية المعلومات؛ سعيًا لبناء مجتمع معرفي يواكب رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة