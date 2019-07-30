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السودان.. إطلاق سراح "البشير" لساعات محددة وهذا هو السبب

وسط إجراءات أمنية مشددة ووسائل الإعلام منعت من التصوير

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجهات المعنية سمحت للرئيس المعزول عمر البشير بالخروج من السجن لساعات محددة لحضور جنازة والدته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن عملية الدفن تمت في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الاثنين، بتوقيت الخرطوم، دون السماح لوسائل الإعلام بتصوير الحدث.
وتوفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة "البشير" من المجلس العسكري، في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويواجه "البشير" جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن "البشير" نفي الاتهامات عن موكلها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. إطلاق سراح "البشير" لساعات محددة وهذا هو السبب
سبق

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجهات المعنية سمحت للرئيس المعزول عمر البشير بالخروج من السجن لساعات محددة لحضور جنازة والدته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن عملية الدفن تمت في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الاثنين، بتوقيت الخرطوم، دون السماح لوسائل الإعلام بتصوير الحدث.
وتوفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة "البشير" من المجلس العسكري، في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويواجه "البشير" جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن "البشير" نفي الاتهامات عن موكلها.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
02:32 PM

السودان.. إطلاق سراح "البشير" لساعات محددة وهذا هو السبب

وسط إجراءات أمنية مشددة ووسائل الإعلام منعت من التصوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجهات المعنية سمحت للرئيس المعزول عمر البشير بالخروج من السجن لساعات محددة لحضور جنازة والدته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن عملية الدفن تمت في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الاثنين، بتوقيت الخرطوم، دون السماح لوسائل الإعلام بتصوير الحدث.
وتوفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة "البشير" من المجلس العسكري، في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويواجه "البشير" جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن "البشير" نفي الاتهامات عن موكلها.

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