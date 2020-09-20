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استشارية: تنصح بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتأهيل حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

أشارت إلى أن فقدان هذه الحاسة قد يمتد لشهور

كشفت الدكتورة أماني عبيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أن بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد فقدوا حاسة الشم نهائيًّا، مشيرة إلى أن فقدان حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا قد يمتد إلى شهور حتى بعد شفائهم منه.

وحددت أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق في خلال 3-5 ايام من الإصابة بالفيروس، مضيفة في حديث لقناة "الإخبارية": أن "فقدان حالة الشم في كورونا أكثر من غيره من الفيروسات الأخرى".

وعن نسبة من يفقدون حاستي الشم والتذوق من بين المصابين بفيروس كورونا، تشير الاستشارية إلى أنه بحسب الدراسات قد تصل النسبة من 30-60%، و90% من المصابين لديهم ضعف جزئي في حاسة الشم، لكن في المقابل عادت حاسة الشم لـ90% من المصابين بعد شفائهم من الفيروس.

وفسرت سبب فقدان المصاب بفيروس كورونا حاستي الشم والتذوق، بأن الفيروس يستهدف الخلايا المسؤولة عن الشم في الأنف، أو بسبب الاحتقان الموجود في الأنف.

ونصحت لتأهيل حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا، بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتنشيط عصب الشم، مثل شم القرفة والقهوة والليمون لمدة 15 دقيقة يوميًّا، مشيرة إلى أن بعض الحالات يمكن إعطاؤها بخاخات الأنف لتقليل الاحتقان في الأنف، وبعض أدوية التشنجات والاكتئاب ومضادات الالتهاب، لكن لم يثبت شيء علمي إلى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشارية: تنصح بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتأهيل حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا
سبق

كشفت الدكتورة أماني عبيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أن بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد فقدوا حاسة الشم نهائيًّا، مشيرة إلى أن فقدان حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا قد يمتد إلى شهور حتى بعد شفائهم منه.

وحددت أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق في خلال 3-5 ايام من الإصابة بالفيروس، مضيفة في حديث لقناة "الإخبارية": أن "فقدان حالة الشم في كورونا أكثر من غيره من الفيروسات الأخرى".

وعن نسبة من يفقدون حاستي الشم والتذوق من بين المصابين بفيروس كورونا، تشير الاستشارية إلى أنه بحسب الدراسات قد تصل النسبة من 30-60%، و90% من المصابين لديهم ضعف جزئي في حاسة الشم، لكن في المقابل عادت حاسة الشم لـ90% من المصابين بعد شفائهم من الفيروس.

وفسرت سبب فقدان المصاب بفيروس كورونا حاستي الشم والتذوق، بأن الفيروس يستهدف الخلايا المسؤولة عن الشم في الأنف، أو بسبب الاحتقان الموجود في الأنف.

ونصحت لتأهيل حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا، بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتنشيط عصب الشم، مثل شم القرفة والقهوة والليمون لمدة 15 دقيقة يوميًّا، مشيرة إلى أن بعض الحالات يمكن إعطاؤها بخاخات الأنف لتقليل الاحتقان في الأنف، وبعض أدوية التشنجات والاكتئاب ومضادات الالتهاب، لكن لم يثبت شيء علمي إلى الآن.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
07:13 PM

استشارية: تنصح بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتأهيل حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

أشارت إلى أن فقدان هذه الحاسة قد يمتد لشهور

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشفت الدكتورة أماني عبيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أن بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد فقدوا حاسة الشم نهائيًّا، مشيرة إلى أن فقدان حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا قد يمتد إلى شهور حتى بعد شفائهم منه.

وحددت أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق في خلال 3-5 ايام من الإصابة بالفيروس، مضيفة في حديث لقناة "الإخبارية": أن "فقدان حالة الشم في كورونا أكثر من غيره من الفيروسات الأخرى".

وعن نسبة من يفقدون حاستي الشم والتذوق من بين المصابين بفيروس كورونا، تشير الاستشارية إلى أنه بحسب الدراسات قد تصل النسبة من 30-60%، و90% من المصابين لديهم ضعف جزئي في حاسة الشم، لكن في المقابل عادت حاسة الشم لـ90% من المصابين بعد شفائهم من الفيروس.

وفسرت سبب فقدان المصاب بفيروس كورونا حاستي الشم والتذوق، بأن الفيروس يستهدف الخلايا المسؤولة عن الشم في الأنف، أو بسبب الاحتقان الموجود في الأنف.

ونصحت لتأهيل حاسة الشم للمصابين بفيروس كورونا، بشم 4 روائح مختلفة يوميًّا لتنشيط عصب الشم، مثل شم القرفة والقهوة والليمون لمدة 15 دقيقة يوميًّا، مشيرة إلى أن بعض الحالات يمكن إعطاؤها بخاخات الأنف لتقليل الاحتقان في الأنف، وبعض أدوية التشنجات والاكتئاب ومضادات الالتهاب، لكن لم يثبت شيء علمي إلى الآن.

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