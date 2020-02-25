النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الربيعة" يتباحث مع رئيسة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين

حول الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" الدكتورة نجوزي أكونجو.

وشهد اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات في الجانب الإغاثي والإنساني، كما استعرض ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود لمكافحة الأوبئة والأمراض الناتجة عن نقص التطعيمات والمصل المضاد في أنحاء العالم.

وعبرت "نجوزي" عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات وأعمال قدمها المركز خلال الفترة الماضية، متطلعة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم العمل الإنساني، وخصوصًا في برامج توفير اللقاحات للمحتاجين في دول العالم لمكافحة الأوبئة والأمراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" يتباحث مع رئيسة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين
سبق

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" الدكتورة نجوزي أكونجو.

وشهد اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات في الجانب الإغاثي والإنساني، كما استعرض ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود لمكافحة الأوبئة والأمراض الناتجة عن نقص التطعيمات والمصل المضاد في أنحاء العالم.

وعبرت "نجوزي" عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات وأعمال قدمها المركز خلال الفترة الماضية، متطلعة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم العمل الإنساني، وخصوصًا في برامج توفير اللقاحات للمحتاجين في دول العالم لمكافحة الأوبئة والأمراض.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
06:19 PM

"الربيعة" يتباحث مع رئيسة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين

حول الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,044

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" الدكتورة نجوزي أكونجو.

وشهد اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات في الجانب الإغاثي والإنساني، كما استعرض ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود لمكافحة الأوبئة والأمراض الناتجة عن نقص التطعيمات والمصل المضاد في أنحاء العالم.

وعبرت "نجوزي" عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات وأعمال قدمها المركز خلال الفترة الماضية، متطلعة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم العمل الإنساني، وخصوصًا في برامج توفير اللقاحات للمحتاجين في دول العالم لمكافحة الأوبئة والأمراض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,633
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,933

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة