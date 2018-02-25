احترم إنذارات جسمك .. خبراء يحذّرونك من 8 أشياء وأنت مصاب بالإرهاق

منها القهوة والقيلولة وتشويش الساعة البيولوجية

عندما تسقط جفونك وتغفو فجأةً في أثناء العمل أو تشعر بالكسل طوال الوقت، وتعاني صعوبةً في النوم ليلاً، فاعلم أن جسمك متعب ومرهق، ويبعث إليك تحذيرات من عدد من المشكلات الصحية.

وحسب تقرير على موقع "بولد سكاي" للصحة والأسرة، فإن الإرهاق الجسدي يتسبّب في اضطراب جميع وظائف الجسم، فلا ينتظم إطلاق الهرمونات، وترتفع درجة الحرارة الجسم، وتقل قدرة جهاز المناعة، ويفقد الإنسان الطاقة، ويضعف التركيز والذاكرة ويصبح مزاج الإنسان سيئاً، ويكون الشخص عُرضة للإصابة بالمرض في أيّ لحظة.

ولأن النوم والراحة هما أفضل علاج للإرهاق الجسدي، يحذّر الخبراء من تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ، حتى لا تضطرب الساعة البيولوجية، وتزداد مشكلة الإرهاق.

وفي الوقت نفسه، وبسبب الإرهاق، يطالب الخبراء الشخص المرهق بالابتعاد عن ثمانية أشياء؛ وهي:

* لا تشرب الكثير من القهوة

عندما تكون مرهقاً، لا تشرب الكثير من أكواب القهوة في النهار، فهي لن تفيدك؛ بل ستؤدي إلى هبوط مستوى الطاقة، وربما انهيار قوة الجسم، أيضاً عند شرب القهوة، يبقى الكافيين في المعدة لمدة تصل إلى خمس ساعات، فإذا شربت القهوة مرة أخرى في خلال تلك الساعات الخمس، سوف يؤثر في قدرتك على النوم ليلاً، ويفاقم مشكلة الإرهاق.

* لا تمارس الرياضة بقوة

تحتاج ممارسة الرياضة إلى الطاقة، فإذا مارست الرياضة وأنت متعب، ستعاني إرهاقاً في العضلات، وفي حال شعورك بالتعب يمكنك ممارسة تدريبات خفيفة؛ كالمشي أو ركوب الدرّاجة، ولن يتسبّب ذلك في شد عضلي أو تمزقات.

* لا تأخذ قيلولة لأكثر من 30 دقيقة

حتى وأنت متعب، لا ينصح الخبراء بالنوم لساعات طويلة في النهار؛ لأن القيلولة الطويلة تجعل من الصعب عليك النوم ليلاً، وتجعلك تشعر بالتعب في اليوم التالي، يمكنك النوم لمدة 20 إلى 30 دقيقة في النهار، وهي مدة كافية لتبقيك منتبهاً ونشطاً.

* لا تغيّر ساعات نومك المعتادة

حتى عندما تكون متعباً، لا تعد للنوم بعد الاستيقاظ، لأن ذلك سيغيّر مواعيد نومك واستيقاظك المعتاد، ويجعلك تشعر بالمزيد من التعب والإرهاق، فأيّ دقائق نوم زائدة على المعتاد ستجعل جسمك يطالب بها في اليوم التالي، وتتغيّر ساعات نومك على الدوام.

* لا تتناول طعاماً بسعرات حرارية عالية

عندما يكون جسمك متعباً، ربما تميل إلى تناول أطعمة دهنية ذات سعرات حرارية عالية، لكن هذا غير صحي ويسبّب زيادة الوزن، ويفضل عند التعب تناول الخضراوات المطهية على البخار مع الدجاج أو الأرز البني، وهذا ما يمنحك وجبة متوازنة، تُبقيك نشطاً.

* لا تطالع وسائل التواصل الاجتماعي

عندما تكون متعباً، عليك الهروب من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تُبقيك مستيقظاً لفترات طويلة ليلاً، أيضاً الضوء القادم من الهاتف يمكن أن يؤثر في المخ؛ ما يجعلك لا تريد النوم.

* لا تنم متأخراً في يوم الإجازة

النوم في وقت متأخر في يوم الإجازة سيزيد تعطيل دورة نومك وساعاتها المعتادة، وقد تسقط نائماً دون سابق إنذار، وتستيقظ متأخراً في اليوم التالي، ومع التشويش على الساعة البيولوجية لجسمك، سيطالب جسمك بالنوم متأخراً والاستيقاظ متأخراً.

* لا تتناول أيّ وجبات في وقت متأخر ليلاً

في العادة، لا ينصح الخبراء بتناول أي وجبات في وقت متأخر ليلاً، ويشدّد الخبراء على هذه النصيحة مع إصابة الشخص بالإرهاق؛ لأن الجسم لن يكون قادراً على هضم الطعام عندما تذهب إلى النوم، وسيسبّب حرقة في المعدة، ويصبح من الصعب عليك أن تنام.