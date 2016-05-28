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الكاميرات فضحت ما فعلته زوجته.. بلجيكا تنهي انتداب سفيرها بكوريا الجنوبية

قالت: خدم بلادنا ولكن أصبح من الجلي أن الوضع لا يسمح له بمواصلة أداء دوره

من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة؛ بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سول.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل الماضي.

وشكت الزميلة من أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول"، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن "ليكويه" خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019، وأضافت: "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".

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الكاميرات فضحت ما فعلته زوجته.. بلجيكا تنهي انتداب سفيرها بكوريا الجنوبية
سبق

من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة؛ بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سول.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل الماضي.

وشكت الزميلة من أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول"، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن "ليكويه" خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019، وأضافت: "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:05 PM

الكاميرات فضحت ما فعلته زوجته.. بلجيكا تنهي انتداب سفيرها بكوريا الجنوبية

قالت: خدم بلادنا ولكن أصبح من الجلي أن الوضع لا يسمح له بمواصلة أداء دوره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة؛ بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سول.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل الماضي.

وشكت الزميلة من أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول"، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن "ليكويه" خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019، وأضافت: "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".

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