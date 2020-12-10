النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء

لتحقيق رؤية 2030 والتأكد من تنفيذ القرارات.. تعرف على أهدافها ومهامها

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تم" سعيًا من الجامعة في تطوير العمل الإداري من خلال إيجاد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.

وتعد وحدة قياس الإنجاز "تم" الجهة المختصة بقياس الإنجاز لدى كل جهات الجامعة وإداراتها، وترتبط برئيس الجامعة تنظيميًا، وسيكون من مهامها، التأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قِبل رئيس الجامعة واستكمال إنجازها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة لدى جهات الجامعة المختلفة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز وعرضها على رئيس الجامعة.

وتهدف الوحدة إلى تطوير العمل الإداري ومتابعة الإنجاز، من خلال توفير بيانات حول ضعف أو قوة الأداء في وحدات الجامعة المختلفة، كما ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

وستساعد الوحدة في الوقوف على الجوانب الإيجابية في الأداء ومن ثم الاستفادة منها لتحسين أداء العمل، وكذا ستُسهم في الكشف عن أوجه القصور - إن وجدت - والعمل على معالجتها في الحال، وتجنب تكرارها في المستقبل.

وبادرت الجامعة بإنشاء الوحدة والإشراف عليها من قِبل رئيس الجامعة مباشرة، حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، التي تشدد على ضرورة ممارسة أعلى مستويات الشفافية من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة، عبر مؤشرات قياس أداء واضحة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء
سبق

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تم" سعيًا من الجامعة في تطوير العمل الإداري من خلال إيجاد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.

وتعد وحدة قياس الإنجاز "تم" الجهة المختصة بقياس الإنجاز لدى كل جهات الجامعة وإداراتها، وترتبط برئيس الجامعة تنظيميًا، وسيكون من مهامها، التأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قِبل رئيس الجامعة واستكمال إنجازها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة لدى جهات الجامعة المختلفة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز وعرضها على رئيس الجامعة.

وتهدف الوحدة إلى تطوير العمل الإداري ومتابعة الإنجاز، من خلال توفير بيانات حول ضعف أو قوة الأداء في وحدات الجامعة المختلفة، كما ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

وستساعد الوحدة في الوقوف على الجوانب الإيجابية في الأداء ومن ثم الاستفادة منها لتحسين أداء العمل، وكذا ستُسهم في الكشف عن أوجه القصور - إن وجدت - والعمل على معالجتها في الحال، وتجنب تكرارها في المستقبل.

وبادرت الجامعة بإنشاء الوحدة والإشراف عليها من قِبل رئيس الجامعة مباشرة، حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، التي تشدد على ضرورة ممارسة أعلى مستويات الشفافية من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة، عبر مؤشرات قياس أداء واضحة للجميع.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
01:21 AM

لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء

لتحقيق رؤية 2030 والتأكد من تنفيذ القرارات.. تعرف على أهدافها ومهامها

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
148

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تم" سعيًا من الجامعة في تطوير العمل الإداري من خلال إيجاد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.

وتعد وحدة قياس الإنجاز "تم" الجهة المختصة بقياس الإنجاز لدى كل جهات الجامعة وإداراتها، وترتبط برئيس الجامعة تنظيميًا، وسيكون من مهامها، التأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قِبل رئيس الجامعة واستكمال إنجازها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة لدى جهات الجامعة المختلفة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز وعرضها على رئيس الجامعة.

وتهدف الوحدة إلى تطوير العمل الإداري ومتابعة الإنجاز، من خلال توفير بيانات حول ضعف أو قوة الأداء في وحدات الجامعة المختلفة، كما ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

وستساعد الوحدة في الوقوف على الجوانب الإيجابية في الأداء ومن ثم الاستفادة منها لتحسين أداء العمل، وكذا ستُسهم في الكشف عن أوجه القصور - إن وجدت - والعمل على معالجتها في الحال، وتجنب تكرارها في المستقبل.

وبادرت الجامعة بإنشاء الوحدة والإشراف عليها من قِبل رئيس الجامعة مباشرة، حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، التي تشدد على ضرورة ممارسة أعلى مستويات الشفافية من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة، عبر مؤشرات قياس أداء واضحة للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,365
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,919

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة