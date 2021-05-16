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المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً

أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، فيما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة أشخاص؛ إثر الهجمات الصاروخية التي شنّتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.

وقال "غوردين" للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشاً منظمة تقصف بصواريخها".

وأضاف أن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحاً أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه "إسرائيل" أثناء الـ50 يوماً من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تعمدت خلال عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالجملة، مستخدمةً كل أنواع أدوات العنف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ
سبق

أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، فيما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة أشخاص؛ إثر الهجمات الصاروخية التي شنّتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.

وقال "غوردين" للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشاً منظمة تقصف بصواريخها".

وأضاف أن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحاً أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه "إسرائيل" أثناء الـ50 يوماً من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تعمدت خلال عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالجملة، مستخدمةً كل أنواع أدوات العنف.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
02:45 PM

المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، فيما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة أشخاص؛ إثر الهجمات الصاروخية التي شنّتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.

وقال "غوردين" للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشاً منظمة تقصف بصواريخها".

وأضاف أن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحاً أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه "إسرائيل" أثناء الـ50 يوماً من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تعمدت خلال عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالجملة، مستخدمةً كل أنواع أدوات العنف.

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