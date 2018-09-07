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مدير صحة عسير يوجه بإعادة تشكيل فريق استقبال البلاغات937

قال: المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها

أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى، وطلب من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي إعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة، مؤكداً أنه سيشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة.

وقال إن مديري المستشفيات ومديري الإدارات معنيين بشكل مباشر بمتابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضا المبلغ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة، ومدى جودتها، مضيفاً: المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها، ونخدمه بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القيادات في صحة المنطقة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات، والمواضيع الهامة منها استثمار الشراكة المجتمعية، وتسخير الموارد المتوفرة حالياً وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته .

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال على توجيهاتهما السديدة واهتمامهما بالخدمات الصحية ودعمهما السخي ، وثمن لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير صحة عسير يوجه بإعادة تشكيل فريق استقبال البلاغات937
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى، وطلب من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي إعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة، مؤكداً أنه سيشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة.

وقال إن مديري المستشفيات ومديري الإدارات معنيين بشكل مباشر بمتابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضا المبلغ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة، ومدى جودتها، مضيفاً: المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها، ونخدمه بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القيادات في صحة المنطقة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات، والمواضيع الهامة منها استثمار الشراكة المجتمعية، وتسخير الموارد المتوفرة حالياً وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته .

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال على توجيهاتهما السديدة واهتمامهما بالخدمات الصحية ودعمهما السخي ، وثمن لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل .

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
07:33 PM

مدير صحة عسير يوجه بإعادة تشكيل فريق استقبال البلاغات937

قال: المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها

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محمد طيران - عسير
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2,651

أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى، وطلب من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي إعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة، مؤكداً أنه سيشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة.

وقال إن مديري المستشفيات ومديري الإدارات معنيين بشكل مباشر بمتابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضا المبلغ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة، ومدى جودتها، مضيفاً: المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها، ونخدمه بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القيادات في صحة المنطقة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات، والمواضيع الهامة منها استثمار الشراكة المجتمعية، وتسخير الموارد المتوفرة حالياً وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته .

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال على توجيهاتهما السديدة واهتمامهما بالخدمات الصحية ودعمهما السخي ، وثمن لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل .

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