تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. الحكومة: الناتج في تزايد
سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.
تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-31
سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.
31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:31 AM
تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. الحكومة: الناتج في تزايد
سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.