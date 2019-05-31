النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. الحكومة: الناتج في تزايد

سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
سبق

سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:31 AM

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. الحكومة: الناتج في تزايد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
0
613

سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,435

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة