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احتجاجات العراق.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 18.. وحظر للتجول في بغداد

بين الضحايا 11 قُتِلوا ليلة أمس

أفادت مصادر من الشرطة ومصادر طبية، اليوم الخميس، بأن 11 شخصاً بينهم شرطي قُتِلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين.

ونقلت "رويترز" عن المصادر أن سبعة محتجين وشرطياً قُتِلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.

وأوضح شهود عيان أن القوات جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر اليوم، لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة.

وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد الثلاثاء الماضي؛ بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد، وقُتِل شخصان على الأقل في ذلك اليوم، حينما فتحت قوات الأمن النار ومدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ولقي خمسة آخرون مصرعهم أمس بينهم طفل.

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احتجاجات العراق.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 18.. وحظر للتجول في بغداد
سبق

أفادت مصادر من الشرطة ومصادر طبية، اليوم الخميس، بأن 11 شخصاً بينهم شرطي قُتِلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين.

ونقلت "رويترز" عن المصادر أن سبعة محتجين وشرطياً قُتِلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.

وأوضح شهود عيان أن القوات جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر اليوم، لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة.

وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد الثلاثاء الماضي؛ بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد، وقُتِل شخصان على الأقل في ذلك اليوم، حينما فتحت قوات الأمن النار ومدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ولقي خمسة آخرون مصرعهم أمس بينهم طفل.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:29 PM

احتجاجات العراق.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 18.. وحظر للتجول في بغداد

بين الضحايا 11 قُتِلوا ليلة أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر من الشرطة ومصادر طبية، اليوم الخميس، بأن 11 شخصاً بينهم شرطي قُتِلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين.

ونقلت "رويترز" عن المصادر أن سبعة محتجين وشرطياً قُتِلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.

وأوضح شهود عيان أن القوات جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر اليوم، لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة.

وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد الثلاثاء الماضي؛ بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد، وقُتِل شخصان على الأقل في ذلك اليوم، حينما فتحت قوات الأمن النار ومدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ولقي خمسة آخرون مصرعهم أمس بينهم طفل.

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