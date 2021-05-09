ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

حالة تستمر حتى 9 مساء.. الأرصاد : أمطار رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-09 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 12:14 PM

حالة تستمر حتى 9 مساء.. الأرصاد : أمطار رعدية على الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.