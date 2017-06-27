خدمات وترفيه وسدود.. هكذا كان يؤسس الملك سلمان لتنمية شاملة قبل 58 عاماً

قال عندما كان أميراً للرياض: جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة.. لا للروتين

وقف الإصدار الأول لجريدة "الجزيرة" عام 1384هـ، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- شاهداً على أن التنمية التي تشهدها مناطق المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم تكن رؤية تنموية حديثة، بل كانت تنمية مشهودة ومطبقة بمدينة الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً عليها.

وفي الإصدار الأول للجريدة، الذي يحتفظ بنسخة منها المهتم بالتراث علي العقيل العريني، تحدث الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- حينما كان أميراً للرياض عن المواطنين، وما يؤسس له من الخدمات والتنمية والترفيه، وأبدى ترحيبه بكل اقتراح من المواطنين هدفه تجميل مدينة الرياض، وتحدّث الملك سلمان بن عبدالعزيز عن المجلس البلدي وقال: "إن نجاح وفشل المجلس البلدي مسألة تتعلق بالمواطنين ومدى إدراكهم لمهمته"، ولفت: "أنا واثق بأن جموع الشبيبة الواعية ستباشر مهامها في الانتخابات وتشترك فيه".

وزاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثه: إن جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة وقال: "رائدنا الابتعاد عن الروتين وسرعة إنهاء قضايا المواطنين".

وعن التنمية والترفيه، قال: ''إنني في سبيل دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى إيجاد عدد من وسائل الترفيه البري في الرياض''، و"سيتم إنشاء سدود حول الأودية التي تحيط بالرياض قريباً''، وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن مشاريع المياه وأعمالها، ولكننا نفضل أن يتحدث العمل عن نفسه.