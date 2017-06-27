النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خدمات وترفيه وسدود.. هكذا كان يؤسس الملك سلمان لتنمية شاملة قبل 58 عاماً

قال عندما كان أميراً للرياض: جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة.. لا للروتين

وقف الإصدار الأول لجريدة "الجزيرة" عام 1384هـ، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- شاهداً على أن التنمية التي تشهدها مناطق المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم تكن رؤية تنموية حديثة، بل كانت تنمية مشهودة ومطبقة بمدينة الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً عليها.

وفي الإصدار الأول للجريدة، الذي يحتفظ بنسخة منها المهتم بالتراث علي العقيل العريني، تحدث الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- حينما كان أميراً للرياض عن المواطنين، وما يؤسس له من الخدمات والتنمية والترفيه، وأبدى ترحيبه بكل اقتراح من المواطنين هدفه تجميل مدينة الرياض، وتحدّث الملك سلمان بن عبدالعزيز عن المجلس البلدي وقال: "إن نجاح وفشل المجلس البلدي مسألة تتعلق بالمواطنين ومدى إدراكهم لمهمته"، ولفت: "أنا واثق بأن جموع الشبيبة الواعية ستباشر مهامها في الانتخابات وتشترك فيه".

وزاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثه: إن جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة وقال: "رائدنا الابتعاد عن الروتين وسرعة إنهاء قضايا المواطنين".

وعن التنمية والترفيه، قال: ''إنني في سبيل دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى إيجاد عدد من وسائل الترفيه البري في الرياض''، و"سيتم إنشاء سدود حول الأودية التي تحيط بالرياض قريباً''، وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن مشاريع المياه وأعمالها، ولكننا نفضل أن يتحدث العمل عن نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خدمات وترفيه وسدود.. هكذا كان يؤسس الملك سلمان لتنمية شاملة قبل 58 عاماً
سبق

وقف الإصدار الأول لجريدة "الجزيرة" عام 1384هـ، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- شاهداً على أن التنمية التي تشهدها مناطق المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم تكن رؤية تنموية حديثة، بل كانت تنمية مشهودة ومطبقة بمدينة الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً عليها.

وفي الإصدار الأول للجريدة، الذي يحتفظ بنسخة منها المهتم بالتراث علي العقيل العريني، تحدث الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- حينما كان أميراً للرياض عن المواطنين، وما يؤسس له من الخدمات والتنمية والترفيه، وأبدى ترحيبه بكل اقتراح من المواطنين هدفه تجميل مدينة الرياض، وتحدّث الملك سلمان بن عبدالعزيز عن المجلس البلدي وقال: "إن نجاح وفشل المجلس البلدي مسألة تتعلق بالمواطنين ومدى إدراكهم لمهمته"، ولفت: "أنا واثق بأن جموع الشبيبة الواعية ستباشر مهامها في الانتخابات وتشترك فيه".

وزاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثه: إن جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة وقال: "رائدنا الابتعاد عن الروتين وسرعة إنهاء قضايا المواطنين".

وعن التنمية والترفيه، قال: ''إنني في سبيل دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى إيجاد عدد من وسائل الترفيه البري في الرياض''، و"سيتم إنشاء سدود حول الأودية التي تحيط بالرياض قريباً''، وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن مشاريع المياه وأعمالها، ولكننا نفضل أن يتحدث العمل عن نفسه.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
02:50 PM

خدمات وترفيه وسدود.. هكذا كان يؤسس الملك سلمان لتنمية شاملة قبل 58 عاماً

قال عندما كان أميراً للرياض: جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة.. لا للروتين

A A A
مهنا التميمي - الرياض
2
1,047

وقف الإصدار الأول لجريدة "الجزيرة" عام 1384هـ، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- شاهداً على أن التنمية التي تشهدها مناطق المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم تكن رؤية تنموية حديثة، بل كانت تنمية مشهودة ومطبقة بمدينة الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً عليها.

وفي الإصدار الأول للجريدة، الذي يحتفظ بنسخة منها المهتم بالتراث علي العقيل العريني، تحدث الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- حينما كان أميراً للرياض عن المواطنين، وما يؤسس له من الخدمات والتنمية والترفيه، وأبدى ترحيبه بكل اقتراح من المواطنين هدفه تجميل مدينة الرياض، وتحدّث الملك سلمان بن عبدالعزيز عن المجلس البلدي وقال: "إن نجاح وفشل المجلس البلدي مسألة تتعلق بالمواطنين ومدى إدراكهم لمهمته"، ولفت: "أنا واثق بأن جموع الشبيبة الواعية ستباشر مهامها في الانتخابات وتشترك فيه".

وزاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثه: إن جهاز الشرطة مقبل على نهضة شاملة وقال: "رائدنا الابتعاد عن الروتين وسرعة إنهاء قضايا المواطنين".

وعن التنمية والترفيه، قال: ''إنني في سبيل دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى إيجاد عدد من وسائل الترفيه البري في الرياض''، و"سيتم إنشاء سدود حول الأودية التي تحيط بالرياض قريباً''، وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن مشاريع المياه وأعمالها، ولكننا نفضل أن يتحدث العمل عن نفسه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة