"لجنة الحماية" تباشر حالة زوجة معنفة بالباحة

الجهات المختصة نقلتها للمستشفى

باشرت لجنة الحماية من العنف الأسري بمنطقة الباحة، مساء أمس الأربعاء، حالة عنف أسري تعرضت لها زوجة من قبل زوجها، والذي منع عنها سبل التواصل مع ذويها والجهات المختصة.



وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن إمارة الباحة وجهت لجنة الحماية بالمنطقة بمباشرة حالة العنف -وفق نظام الحماية من العنف الأسري-، حيث شكلت شرطة بالخزمر فريقاً للتحري والضبط بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبحضور لجنة الحماية من العنف الأسري.



وأكدت المصادر نفسها أن الفريق الطبي أجرى الفحوصات والأشعة للمعنفة، وأوصى بتنويم الحالة إلا أنها فضلت الخروج مع عمها الذي حضر لاستلامها، واستمعت لجنة الحماية اليوم لأقوال الزوجة والتي طالبت بتصعيد القضية للجهات المختصة.