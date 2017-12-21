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"حساب المواطن" يحدّد المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

شملت الصدقات والمساعدات النقدية أو العينية بغرض العلاج أو بحالات الكوارث

حدّد برنامج حساب المواطن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج.

ولفت إلى أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية بغرض العلاج لا تحتسب ضمن الدخل الشهري.

وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم، أن المصادر المستثناة أيضاً تشمل المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والصدقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يحدّد المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري
سبق

حدّد برنامج حساب المواطن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج.

ولفت إلى أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية بغرض العلاج لا تحتسب ضمن الدخل الشهري.

وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم، أن المصادر المستثناة أيضاً تشمل المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والصدقات.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:22 PM

"حساب المواطن" يحدّد المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

شملت الصدقات والمساعدات النقدية أو العينية بغرض العلاج أو بحالات الكوارث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,969

حدّد برنامج حساب المواطن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج.

ولفت إلى أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية بغرض العلاج لا تحتسب ضمن الدخل الشهري.

وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم، أن المصادر المستثناة أيضاً تشمل المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والصدقات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
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