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"تنمية الحياة الفطرية" يطلق مجموعة من ظباء الريم بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

ضمن البرنامج الوطني وإعادة توطينها بالمحميات والمنتزهات

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (التيسية)، 10 من ظباء الريم بالمحمية الأحد 1 شعبان ١٤٤٢ وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عملية الإطلاق اليوم تأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية في الطبيعة وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتياً من الأنواع المحلية المهددة، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح.

وأكد قربان أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وفقاً لرؤية المملكة 2030م. بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام.

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"تنمية الحياة الفطرية" يطلق مجموعة من ظباء الريم بمحمية الإمام تركي بن عبدالله
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (التيسية)، 10 من ظباء الريم بالمحمية الأحد 1 شعبان ١٤٤٢ وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عملية الإطلاق اليوم تأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية في الطبيعة وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتياً من الأنواع المحلية المهددة، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح.

وأكد قربان أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وفقاً لرؤية المملكة 2030م. بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:10 PM

"تنمية الحياة الفطرية" يطلق مجموعة من ظباء الريم بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

ضمن البرنامج الوطني وإعادة توطينها بالمحميات والمنتزهات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,870

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (التيسية)، 10 من ظباء الريم بالمحمية الأحد 1 شعبان ١٤٤٢ وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عملية الإطلاق اليوم تأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية في الطبيعة وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتياً من الأنواع المحلية المهددة، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح.

وأكد قربان أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وفقاً لرؤية المملكة 2030م. بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام.

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