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في اجتماعه الـ 88.. "المجلس الصحي" يعتمد القواعد المنظمة للرعاية عن بُعد بالسعودية

وافق على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الثامن والثمانين والذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية.

وتم تنفيذ المرجع كمشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية، والتي تمثل نخبة من الاستشاريين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات الصحية والجامعات الحكومية بالمملكة.

ووافق المجلس أيضا على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس، والتي تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430هـ المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 وتاريخ 19/10/1434هـ التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

واعتمد المجلس منصة رصد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام "رصد" والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل كافة التحديات التي تعيق تطبيق النظام، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على إستراتيجية المركز السعودي لزراعة الأعضاء "المرحلة الثانية".

وقام الوزير الربيعة ، بتكريم نائب وزير الخدمة المدنية الأسبق عبدالله بن علي الملفي ، ونائب وزير العمل السابق الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح ، على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس، كما كرم عبدالله بن صالح الملحم مدير عام إدارة تنسيق أعمال المجلس الصحي السعودي الأسبق على ما بذله من جهود متميزة خلال فترة عمله في المجلس.

المجلس الصحي السعودي وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة الأشعة التشخيصية الطبية الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اجتماعه الـ 88.. "المجلس الصحي" يعتمد القواعد المنظمة للرعاية عن بُعد بالسعودية
سبق

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الثامن والثمانين والذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية.

وتم تنفيذ المرجع كمشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية، والتي تمثل نخبة من الاستشاريين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات الصحية والجامعات الحكومية بالمملكة.

ووافق المجلس أيضا على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس، والتي تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430هـ المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 وتاريخ 19/10/1434هـ التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

واعتمد المجلس منصة رصد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام "رصد" والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل كافة التحديات التي تعيق تطبيق النظام، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على إستراتيجية المركز السعودي لزراعة الأعضاء "المرحلة الثانية".

وقام الوزير الربيعة ، بتكريم نائب وزير الخدمة المدنية الأسبق عبدالله بن علي الملفي ، ونائب وزير العمل السابق الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح ، على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس، كما كرم عبدالله بن صالح الملحم مدير عام إدارة تنسيق أعمال المجلس الصحي السعودي الأسبق على ما بذله من جهود متميزة خلال فترة عمله في المجلس.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:23 PM

في اجتماعه الـ 88.. "المجلس الصحي" يعتمد القواعد المنظمة للرعاية عن بُعد بالسعودية

وافق على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الثامن والثمانين والذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية.

وتم تنفيذ المرجع كمشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية، والتي تمثل نخبة من الاستشاريين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات الصحية والجامعات الحكومية بالمملكة.

ووافق المجلس أيضا على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس، والتي تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430هـ المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 وتاريخ 19/10/1434هـ التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

واعتمد المجلس منصة رصد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام "رصد" والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل كافة التحديات التي تعيق تطبيق النظام، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على إستراتيجية المركز السعودي لزراعة الأعضاء "المرحلة الثانية".

وقام الوزير الربيعة ، بتكريم نائب وزير الخدمة المدنية الأسبق عبدالله بن علي الملفي ، ونائب وزير العمل السابق الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح ، على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس، كما كرم عبدالله بن صالح الملحم مدير عام إدارة تنسيق أعمال المجلس الصحي السعودي الأسبق على ما بذله من جهود متميزة خلال فترة عمله في المجلس.

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