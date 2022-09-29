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القطاع الصحي بالمجاردة يحتفي باليوم الوطني 91

حضور كبير من كافة قيادات المحافظة

أقام القطاع الصحي بمحافظة المجاردة، صباح أمس الثلاثاء، احتفالًا باليوم الوطني الحادي والتسعين، بحضور المحافظ المكلف ثامر بن نايف المرزوقي، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير الدكتور طارق الفلقي، ومديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بحمد الله والثناء عليه وبيان فضل الوطن واللحمة الوطنية وجهود حكومتنا الرشيدة في السعي الدؤوب والدائم للحفاظ على هذا الكيان العظيم، ثم كلمة مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة إبراهيم محمد عسيري، تلتها كلمة محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي، وبعدها كلمة للمساعد لصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق الفلقي ثم توالت الفقرات والعروض.

وتم تكريم محافظة المجاردة، ومدير عام الشؤون الصحية، ووكيل المحافظة، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير والإدارات الحكومية، ونشامى عسير، ورجال الأعمال بمحافظة المجاردة، والإعلاميين، واختتم الاحتفال بافتتاح المعرض الخاص.

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القطاع الصحي بالمجاردة يحتفي باليوم الوطني 91
سبق

أقام القطاع الصحي بمحافظة المجاردة، صباح أمس الثلاثاء، احتفالًا باليوم الوطني الحادي والتسعين، بحضور المحافظ المكلف ثامر بن نايف المرزوقي، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير الدكتور طارق الفلقي، ومديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بحمد الله والثناء عليه وبيان فضل الوطن واللحمة الوطنية وجهود حكومتنا الرشيدة في السعي الدؤوب والدائم للحفاظ على هذا الكيان العظيم، ثم كلمة مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة إبراهيم محمد عسيري، تلتها كلمة محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي، وبعدها كلمة للمساعد لصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق الفلقي ثم توالت الفقرات والعروض.

وتم تكريم محافظة المجاردة، ومدير عام الشؤون الصحية، ووكيل المحافظة، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير والإدارات الحكومية، ونشامى عسير، ورجال الأعمال بمحافظة المجاردة، والإعلاميين، واختتم الاحتفال بافتتاح المعرض الخاص.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:16 AM

القطاع الصحي بالمجاردة يحتفي باليوم الوطني 91

حضور كبير من كافة قيادات المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أقام القطاع الصحي بمحافظة المجاردة، صباح أمس الثلاثاء، احتفالًا باليوم الوطني الحادي والتسعين، بحضور المحافظ المكلف ثامر بن نايف المرزوقي، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير الدكتور طارق الفلقي، ومديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بحمد الله والثناء عليه وبيان فضل الوطن واللحمة الوطنية وجهود حكومتنا الرشيدة في السعي الدؤوب والدائم للحفاظ على هذا الكيان العظيم، ثم كلمة مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة إبراهيم محمد عسيري، تلتها كلمة محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي، وبعدها كلمة للمساعد لصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق الفلقي ثم توالت الفقرات والعروض.

وتم تكريم محافظة المجاردة، ومدير عام الشؤون الصحية، ووكيل المحافظة، والمساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير والإدارات الحكومية، ونشامى عسير، ورجال الأعمال بمحافظة المجاردة، والإعلاميين، واختتم الاحتفال بافتتاح المعرض الخاص.

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