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"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

فحص وتوعية 25 ألف عامل بـ"صحة بيشة"

في حملات لمقر إسكان العمالة الوافدة

نفّذت "صحة بيشة" حملات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، ومحطات الوقود، ومقرّ إسكان العمالة الوافدة في بيشة، والمحافظات التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم طريقة غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وتوعيتهم عن أهمية التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية تحمل جميع اللغات.

وأوضحت "صحة بيشة" أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بـ"صحة بيشة" بجميع المحافظات الأربعة التابعة لها، بمشاركة فريق متكامل لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت أن هناك خططاً كاملة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم أعداد دخول الباعة، والمتسوقين، بالقدر الذي يناسب المساحات الداخلية؛ من أجل الحد من الازدحام خلال التسوق، كما تم توزيع المنشورات التوعوية، ووضع نقاط الفرز والتعقيم، لكل المداخل، وقياس درجة الحرارة لكل متسوق، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فحص وتوعية 25 ألف عامل بـ"صحة بيشة"
سبق

نفّذت "صحة بيشة" حملات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، ومحطات الوقود، ومقرّ إسكان العمالة الوافدة في بيشة، والمحافظات التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم طريقة غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وتوعيتهم عن أهمية التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية تحمل جميع اللغات.

وأوضحت "صحة بيشة" أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بـ"صحة بيشة" بجميع المحافظات الأربعة التابعة لها، بمشاركة فريق متكامل لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت أن هناك خططاً كاملة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم أعداد دخول الباعة، والمتسوقين، بالقدر الذي يناسب المساحات الداخلية؛ من أجل الحد من الازدحام خلال التسوق، كما تم توزيع المنشورات التوعوية، ووضع نقاط الفرز والتعقيم، لكل المداخل، وقياس درجة الحرارة لكل متسوق، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:19 PM

فحص وتوعية 25 ألف عامل بـ"صحة بيشة"

في حملات لمقر إسكان العمالة الوافدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نفّذت "صحة بيشة" حملات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، ومحطات الوقود، ومقرّ إسكان العمالة الوافدة في بيشة، والمحافظات التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم طريقة غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وتوعيتهم عن أهمية التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية تحمل جميع اللغات.

وأوضحت "صحة بيشة" أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بـ"صحة بيشة" بجميع المحافظات الأربعة التابعة لها، بمشاركة فريق متكامل لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت أن هناك خططاً كاملة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم أعداد دخول الباعة، والمتسوقين، بالقدر الذي يناسب المساحات الداخلية؛ من أجل الحد من الازدحام خلال التسوق، كما تم توزيع المنشورات التوعوية، ووضع نقاط الفرز والتعقيم، لكل المداخل، وقياس درجة الحرارة لكل متسوق، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق.

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