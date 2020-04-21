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مكة تتخطى "الرياض" في عدد إصابات كورونا بأكثر من 2500 حالة

بعدما تصدرت طيلة الفترة الماضية

تخطت مكة المكرمة الرياض في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مسجِّلة أعلى رقم بين المناطق بـ2552 حالة، بينما جاءت الرياض ثانيا بـ2210 حالات بعدما كانت تتصدر طيلة الفترة الماضية.

وكانت مكة المكرمة قد سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية العدد الأكبر في الحالات المعلنة، بحسب بيانات وزارة الصحة، بـ 402 حالة، وأتت الرياض ثانيًا بـ200، تلتها جدة بـ186، والمدينة المنورة بـ120، والدمام بـ78، والهفوف بـ63، والجبيل بـ39، فيما توزعت الحالات الأخرى على المناطق.

وقال متحدث وزارة الصحة إن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى ١٠٤٨٤ حالة، منها ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر واحد و٩٦ عامًا.

وأردف بأن إجمالي الحالات النشطة ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة؛ تتلقى الرعاية المركزة.

وأضاف: سجلنا في السعودية تعافي ٩٢ حالة -ولله الحمد-؛ ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة. كما سجلنا ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات في السعودية إلى ١٠٣.

مكة المكرمة الرياض وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتخطى "الرياض" في عدد إصابات كورونا بأكثر من 2500 حالة
سبق

تخطت مكة المكرمة الرياض في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مسجِّلة أعلى رقم بين المناطق بـ2552 حالة، بينما جاءت الرياض ثانيا بـ2210 حالات بعدما كانت تتصدر طيلة الفترة الماضية.

وكانت مكة المكرمة قد سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية العدد الأكبر في الحالات المعلنة، بحسب بيانات وزارة الصحة، بـ 402 حالة، وأتت الرياض ثانيًا بـ200، تلتها جدة بـ186، والمدينة المنورة بـ120، والدمام بـ78، والهفوف بـ63، والجبيل بـ39، فيما توزعت الحالات الأخرى على المناطق.

وقال متحدث وزارة الصحة إن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى ١٠٤٨٤ حالة، منها ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر واحد و٩٦ عامًا.

وأردف بأن إجمالي الحالات النشطة ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة؛ تتلقى الرعاية المركزة.

وأضاف: سجلنا في السعودية تعافي ٩٢ حالة -ولله الحمد-؛ ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة. كما سجلنا ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات في السعودية إلى ١٠٣.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:12 AM

مكة تتخطى "الرياض" في عدد إصابات كورونا بأكثر من 2500 حالة

بعدما تصدرت طيلة الفترة الماضية

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قاسم الخبراني - الرياض
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2,051

تخطت مكة المكرمة الرياض في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مسجِّلة أعلى رقم بين المناطق بـ2552 حالة، بينما جاءت الرياض ثانيا بـ2210 حالات بعدما كانت تتصدر طيلة الفترة الماضية.

وكانت مكة المكرمة قد سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية العدد الأكبر في الحالات المعلنة، بحسب بيانات وزارة الصحة، بـ 402 حالة، وأتت الرياض ثانيًا بـ200، تلتها جدة بـ186، والمدينة المنورة بـ120، والدمام بـ78، والهفوف بـ63، والجبيل بـ39، فيما توزعت الحالات الأخرى على المناطق.

وقال متحدث وزارة الصحة إن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى ١٠٤٨٤ حالة، منها ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر واحد و٩٦ عامًا.

وأردف بأن إجمالي الحالات النشطة ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة؛ تتلقى الرعاية المركزة.

وأضاف: سجلنا في السعودية تعافي ٩٢ حالة -ولله الحمد-؛ ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة. كما سجلنا ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات في السعودية إلى ١٠٣.

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