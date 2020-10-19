النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق الزراعي" يعتمد 2275 قرضًا بإجمالي 2688 مليون ريال

من بداية 2020 وحتى نهاية الربع الثالث ضمن مبادرات ومنتجات التمويل

كشف صندوق التنمية الزراعية، عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضًا.

وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تنموية وصلت إلى 2183 قرضًا، وعدد 43 قرضًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضًا لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة.

بينما بلغت القروض الموافَق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضًا، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.

ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدّمها الصندوق؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.

يذكر أن الصندوق -انطلاقًا من رؤية المملكة 2030- يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصندوق الزراعي" يعتمد 2275 قرضًا بإجمالي 2688 مليون ريال
سبق

كشف صندوق التنمية الزراعية، عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضًا.

وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تنموية وصلت إلى 2183 قرضًا، وعدد 43 قرضًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضًا لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة.

بينما بلغت القروض الموافَق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضًا، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.

ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدّمها الصندوق؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.

يذكر أن الصندوق -انطلاقًا من رؤية المملكة 2030- يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:33 AM

"الصندوق الزراعي" يعتمد 2275 قرضًا بإجمالي 2688 مليون ريال

من بداية 2020 وحتى نهاية الربع الثالث ضمن مبادرات ومنتجات التمويل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
279

كشف صندوق التنمية الزراعية، عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضًا.

وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تنموية وصلت إلى 2183 قرضًا، وعدد 43 قرضًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضًا لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة.

بينما بلغت القروض الموافَق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضًا، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.

ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدّمها الصندوق؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.

يذكر أن الصندوق -انطلاقًا من رؤية المملكة 2030- يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,553
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,120
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,503

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة