وفاة "فيصل بن شايع" ودفنه في أبها
توفي فيصل بن عبد الله بن شايع، اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقام المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مدينة أبها.
وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، وأسرته وأبنائه، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي في التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الزميل أحمد الشايع.
وفاة "فيصل بن شايع" ودفنه في أبها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-11
توفي فيصل بن عبد الله بن شايع، اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقام المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مدينة أبها.
وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، وأسرته وأبنائه، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي في التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الزميل أحمد الشايع.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:43 PM
وفاة "فيصل بن شايع" ودفنه في أبها
توفي فيصل بن عبد الله بن شايع، اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقام المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مدينة أبها.
وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، وأسرته وأبنائه، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي في التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الزميل أحمد الشايع.