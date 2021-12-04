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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
05:06 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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