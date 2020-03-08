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النقد تحث المؤسسات المالية على التفاعل مع حملة التوعية ضد "كورونا"

في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المُساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة (البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين)، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المُساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من فيروس "كورونا"" الجديد.

وأضافت أن ذلك سيكون من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية SMS.

مؤسسة النقد العربي السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقد تحث المؤسسات المالية على التفاعل مع حملة التوعية ضد "كورونا"
سبق

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المُساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة (البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين)، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المُساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من فيروس "كورونا"" الجديد.

وأضافت أن ذلك سيكون من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية SMS.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:21 PM

النقد تحث المؤسسات المالية على التفاعل مع حملة التوعية ضد "كورونا"

في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المُساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة (البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين)، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المُساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من فيروس "كورونا"" الجديد.

وأضافت أن ذلك سيكون من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية SMS.

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