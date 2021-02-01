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سريعاً وفي المكان .. مطار أمريكي يوفر خدمة بيع اختبارات "كورونا"

المسافر يجري  الاختبار بنفسه ويحصل على النتيجة عبر تطبيق على الهاتف المحمول

يوفر مطار أوكلاند الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، خدمة بيع مجموعات اختبار "كوفيد- 19"، في آلات البيع؛ ليصبح أول مطار يقدم هذه الخدمة للمسافرين، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الموقع الرسمي للمطار، اليوم (الاثنين).

وخصص المطار أماكن لمجموعات اختبار "كوفيد- 19"، حيث يطلب من المسافرين إجراء الاختبار عن طريق عينة من اللعاب، ثم إعادة إرسال العينة عبر شركة "فيديكس" للبريد السريع، ومن ثم الحصول على النتائج عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

ويتراوح سعر الاختبار من 130 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وذكر مدير مطار أوكلاند الدولي بريانت ل.فرانسيس، أن مطار أوكلاند واحد من أوائل المطارات التي تقدم اختبار "كوفيد- 19" بشكل سريع وفي المكان.

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سريعاً وفي المكان .. مطار أمريكي يوفر خدمة بيع اختبارات "كورونا"
سبق

يوفر مطار أوكلاند الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، خدمة بيع مجموعات اختبار "كوفيد- 19"، في آلات البيع؛ ليصبح أول مطار يقدم هذه الخدمة للمسافرين، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الموقع الرسمي للمطار، اليوم (الاثنين).

وخصص المطار أماكن لمجموعات اختبار "كوفيد- 19"، حيث يطلب من المسافرين إجراء الاختبار عن طريق عينة من اللعاب، ثم إعادة إرسال العينة عبر شركة "فيديكس" للبريد السريع، ومن ثم الحصول على النتائج عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

ويتراوح سعر الاختبار من 130 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وذكر مدير مطار أوكلاند الدولي بريانت ل.فرانسيس، أن مطار أوكلاند واحد من أوائل المطارات التي تقدم اختبار "كوفيد- 19" بشكل سريع وفي المكان.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
07:27 PM

سريعاً وفي المكان .. مطار أمريكي يوفر خدمة بيع اختبارات "كورونا"

المسافر يجري  الاختبار بنفسه ويحصل على النتيجة عبر تطبيق على الهاتف المحمول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يوفر مطار أوكلاند الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، خدمة بيع مجموعات اختبار "كوفيد- 19"، في آلات البيع؛ ليصبح أول مطار يقدم هذه الخدمة للمسافرين، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الموقع الرسمي للمطار، اليوم (الاثنين).

وخصص المطار أماكن لمجموعات اختبار "كوفيد- 19"، حيث يطلب من المسافرين إجراء الاختبار عن طريق عينة من اللعاب، ثم إعادة إرسال العينة عبر شركة "فيديكس" للبريد السريع، ومن ثم الحصول على النتائج عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

ويتراوح سعر الاختبار من 130 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وذكر مدير مطار أوكلاند الدولي بريانت ل.فرانسيس، أن مطار أوكلاند واحد من أوائل المطارات التي تقدم اختبار "كوفيد- 19" بشكل سريع وفي المكان.

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