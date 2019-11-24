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"التجارة" تستدعي 241 مركبة "جراند شيروكي" حديثة

خلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية قد يؤدي لتعطلها

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 241 مركبة جيب "Grand Cherokee" 2021.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية (ORC) قد يؤدي إلى تعطّل عمل الوسائد الهوائية لجهة السائق والركّاب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 241 مركبة "جراند شيروكي" حديثة
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 241 مركبة جيب "Grand Cherokee" 2021.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية (ORC) قد يؤدي إلى تعطّل عمل الوسائد الهوائية لجهة السائق والركّاب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:25 PM

"التجارة" تستدعي 241 مركبة "جراند شيروكي" حديثة

خلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية قد يؤدي لتعطلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 241 مركبة جيب "Grand Cherokee" 2021.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية (ORC) قد يؤدي إلى تعطّل عمل الوسائد الهوائية لجهة السائق والركّاب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
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