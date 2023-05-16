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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف

من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظات

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.

وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف
سبق

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.

وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:53 PM

حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف

من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,459

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.

وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.

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