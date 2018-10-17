النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدبي الرياض" يفتح مسرحه لتجارب شبابية إبداعية

"الغامدي" و"الشويخ" و"البكري".. هنا كانت البداية

أكد شبان مبدعون أن العمل الإبداعي لا يعرف بالعمر والمكان بل يكون نتيجة حتمية للتجربة واكتشاف الأخطاء ومعالجة القصور فيما يتم إنتاجه.

جاء ذلك خلال ندوة عن تجارب الشباب الإبداعية في نادي الرياض الأدبي ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي تحدث فيها الفنان مشاري الغامدي والكاتب أحمد الشويخ والشاعر محمد البكري وأدارتها الإعلامية إيمان باحيدرة، بمسرح النادي.

وبين الفنان مشاري الغامدي أن بدايته كانت بخربشات طفولية عابرة، تطورت لتكون عملاً فنياً اً كبر وأصبح حالة إبداعية متجددة تمر بمراحل عميقة من التفكير لينتج لوحة تحمل شيئاً من الذات في ألوانها واتجاهاتها.

واستعاد أحمد الشويخ تأثير مكتبة والده في جذبه للقراءة والكتابة، مضيفًا: "أبي لم يدعمني في الكتابة لحرصه أن أكمل دراستي، لكن كنت عنيدًا في إخراج إصدار أول وكان في عام ٢٠١٥م فحقق مبيعات متميزة"، لافتًا إلى أنه سيصدر كتاباً جديداً كل ٣ سنوات ليكون بعيداً عن التكرار والنسخ واللصق من الأفكار السابقة .

واعتبر الشاعر الشاب محمد البكري أن تجربته قل من أن تنقل للناس، لكن شغفه بالصعود على مسرح النادي الأدبي بالرياض يمنح حضورًا وتميزًا أكثر وأعمق، مشيراً إلى أنه تعلم الشعر والنثر وحسن العبارة من تعلقه بخطب وحياة الحجاج بن يوسف الثقفي، لتصبح مصدر تنوير ثقافيًا ومخزونًا لغويًا وخبرة، حتى تحول للمتنبي وعاش مع ديوانية سنة كاملة ليقوم لسانه ويحسن وزنه وقافيته ويكتب على بحور المتنبي حتى اختار له مسارًا شعريًا خاصًا.

ورغم أن البكري لم ينه دراسته الجامعية إلا أنه أصدر ديوانه الأول وأقام أمسيات شعرية، معتبراً ذلك دافعًا ومحفزًا اجتماعيًا انعكس عليه بشكل إيجابي .

من جانبه أكد أمين عام منتدى الشباب الإبداعي وعضو مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي عبدالرحمن الجاسر، حرص النادي على استقطاب المواهب الشابة في كافة مجالات الإبداع ودعمهم وفتح منصات النادي ليعرضوا إنتاجهم وتجاربهم الأولى ليجدوا الإرشاد والتوجيه الثقافي والنقد الفني الواضح؛ حتى تكون إنتاجاتهم الجديدة في مستوى أفضل وأكبر.

أدبي الرياض منتدى الشباب الإبداعي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"أدبي الرياض" يفتح مسرحه لتجارب شبابية إبداعية
سبق

أكد شبان مبدعون أن العمل الإبداعي لا يعرف بالعمر والمكان بل يكون نتيجة حتمية للتجربة واكتشاف الأخطاء ومعالجة القصور فيما يتم إنتاجه.

جاء ذلك خلال ندوة عن تجارب الشباب الإبداعية في نادي الرياض الأدبي ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي تحدث فيها الفنان مشاري الغامدي والكاتب أحمد الشويخ والشاعر محمد البكري وأدارتها الإعلامية إيمان باحيدرة، بمسرح النادي.

وبين الفنان مشاري الغامدي أن بدايته كانت بخربشات طفولية عابرة، تطورت لتكون عملاً فنياً اً كبر وأصبح حالة إبداعية متجددة تمر بمراحل عميقة من التفكير لينتج لوحة تحمل شيئاً من الذات في ألوانها واتجاهاتها.

واستعاد أحمد الشويخ تأثير مكتبة والده في جذبه للقراءة والكتابة، مضيفًا: "أبي لم يدعمني في الكتابة لحرصه أن أكمل دراستي، لكن كنت عنيدًا في إخراج إصدار أول وكان في عام ٢٠١٥م فحقق مبيعات متميزة"، لافتًا إلى أنه سيصدر كتاباً جديداً كل ٣ سنوات ليكون بعيداً عن التكرار والنسخ واللصق من الأفكار السابقة .

واعتبر الشاعر الشاب محمد البكري أن تجربته قل من أن تنقل للناس، لكن شغفه بالصعود على مسرح النادي الأدبي بالرياض يمنح حضورًا وتميزًا أكثر وأعمق، مشيراً إلى أنه تعلم الشعر والنثر وحسن العبارة من تعلقه بخطب وحياة الحجاج بن يوسف الثقفي، لتصبح مصدر تنوير ثقافيًا ومخزونًا لغويًا وخبرة، حتى تحول للمتنبي وعاش مع ديوانية سنة كاملة ليقوم لسانه ويحسن وزنه وقافيته ويكتب على بحور المتنبي حتى اختار له مسارًا شعريًا خاصًا.

ورغم أن البكري لم ينه دراسته الجامعية إلا أنه أصدر ديوانه الأول وأقام أمسيات شعرية، معتبراً ذلك دافعًا ومحفزًا اجتماعيًا انعكس عليه بشكل إيجابي .

من جانبه أكد أمين عام منتدى الشباب الإبداعي وعضو مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي عبدالرحمن الجاسر، حرص النادي على استقطاب المواهب الشابة في كافة مجالات الإبداع ودعمهم وفتح منصات النادي ليعرضوا إنتاجهم وتجاربهم الأولى ليجدوا الإرشاد والتوجيه الثقافي والنقد الفني الواضح؛ حتى تكون إنتاجاتهم الجديدة في مستوى أفضل وأكبر.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:23 PM

"أدبي الرياض" يفتح مسرحه لتجارب شبابية إبداعية

"الغامدي" و"الشويخ" و"البكري".. هنا كانت البداية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7

أكد شبان مبدعون أن العمل الإبداعي لا يعرف بالعمر والمكان بل يكون نتيجة حتمية للتجربة واكتشاف الأخطاء ومعالجة القصور فيما يتم إنتاجه.

جاء ذلك خلال ندوة عن تجارب الشباب الإبداعية في نادي الرياض الأدبي ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي تحدث فيها الفنان مشاري الغامدي والكاتب أحمد الشويخ والشاعر محمد البكري وأدارتها الإعلامية إيمان باحيدرة، بمسرح النادي.

وبين الفنان مشاري الغامدي أن بدايته كانت بخربشات طفولية عابرة، تطورت لتكون عملاً فنياً اً كبر وأصبح حالة إبداعية متجددة تمر بمراحل عميقة من التفكير لينتج لوحة تحمل شيئاً من الذات في ألوانها واتجاهاتها.

واستعاد أحمد الشويخ تأثير مكتبة والده في جذبه للقراءة والكتابة، مضيفًا: "أبي لم يدعمني في الكتابة لحرصه أن أكمل دراستي، لكن كنت عنيدًا في إخراج إصدار أول وكان في عام ٢٠١٥م فحقق مبيعات متميزة"، لافتًا إلى أنه سيصدر كتاباً جديداً كل ٣ سنوات ليكون بعيداً عن التكرار والنسخ واللصق من الأفكار السابقة .

واعتبر الشاعر الشاب محمد البكري أن تجربته قل من أن تنقل للناس، لكن شغفه بالصعود على مسرح النادي الأدبي بالرياض يمنح حضورًا وتميزًا أكثر وأعمق، مشيراً إلى أنه تعلم الشعر والنثر وحسن العبارة من تعلقه بخطب وحياة الحجاج بن يوسف الثقفي، لتصبح مصدر تنوير ثقافيًا ومخزونًا لغويًا وخبرة، حتى تحول للمتنبي وعاش مع ديوانية سنة كاملة ليقوم لسانه ويحسن وزنه وقافيته ويكتب على بحور المتنبي حتى اختار له مسارًا شعريًا خاصًا.

ورغم أن البكري لم ينه دراسته الجامعية إلا أنه أصدر ديوانه الأول وأقام أمسيات شعرية، معتبراً ذلك دافعًا ومحفزًا اجتماعيًا انعكس عليه بشكل إيجابي .

من جانبه أكد أمين عام منتدى الشباب الإبداعي وعضو مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي عبدالرحمن الجاسر، حرص النادي على استقطاب المواهب الشابة في كافة مجالات الإبداع ودعمهم وفتح منصات النادي ليعرضوا إنتاجهم وتجاربهم الأولى ليجدوا الإرشاد والتوجيه الثقافي والنقد الفني الواضح؛ حتى تكون إنتاجاتهم الجديدة في مستوى أفضل وأكبر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,253
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,732

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة