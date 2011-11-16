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"الراجحي" و"الديار العربية" يوقِّعان اتفاقية تعاون في مجال التطوير العقاري

تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية

وقَّع مصرف الراجحي وشركة الديار العربية للتطوير العقاري اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التمويل بمشاريع التطوير العقاري استمرارًا للتعاون بين الطرفين؛ إذ تعتبر الديار العربية أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الراجحي في مجال التطوير العقاري.

ووقَّع الاتفاقية كل من نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية، وماجد الراجحي المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في المصرف.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات عقارية لعملاء مصرف الراجحي، وتمويل المشاريع السكنية التي تطورها شركة الديار العربية، ولاسيما مع خطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركة؛ إذ تعتبر "الديار العربية" إحدى الشركات الرئيسية للمصرف في مشاريع التطوير العقاري التي يتعامل معها، ويقدم لعملائها خدمات التمويل العقاري.

من جهته، قال نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية: "إن مصرف الراجحي يعتبر شريكًا رئيسًا في أعمال الشركة، ونحن نسعى لتعزيز التعاون بيننا، ورفع حجم التعاون خلال الفترة القادمة".

وأكد "العطاوي" أن شركة الديار العربية تنظر بتفاؤل حول تنامي دور القطاع العقاري في السعودية، مع مساعي الحكومة لتوفير 300 ألف منتج سكني حتى عام 2025.

من جانبه، قال ماجد الراجحي، المدير العام لمصرفية الأفراد في مصرف الراجحي: "إن شركة الديار العربية تمثل أحد الشركاء الأساسيين لمصرف الراجحي في التطوير العقاري".

وأكد "الراجحي" أن المصرف يهدف إلى مواكبة خطط الحكومة في التوسع بتوفير منتجات عقارية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع نِسَب تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال السنوات العشر القادمة؛ لذا فالمصرف يعمل باستمرار على توفير المنتجات للمطورين العقاريين، ولاسيما شركة الديار العربية.

يُذكر أن التعاون بين الجانبَيْن بدأ منذ انطلاق برنامج "سكني"، والبدء في العمل بعدد من المشاريع السكنية وربط المطورين والبنوك عبر منظومة واحدة لتسهيل التمويل تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية. وسيزداد هذا التعاون مع تنفيذ شركة الديار العربية خططًا للتوسع في ظل مشاريعها الجديدة بعدد من مناطق السعودية، وعلى رأسها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" و"الديار العربية" يوقِّعان اتفاقية تعاون في مجال التطوير العقاري
سبق

وقَّع مصرف الراجحي وشركة الديار العربية للتطوير العقاري اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التمويل بمشاريع التطوير العقاري استمرارًا للتعاون بين الطرفين؛ إذ تعتبر الديار العربية أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الراجحي في مجال التطوير العقاري.

ووقَّع الاتفاقية كل من نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية، وماجد الراجحي المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في المصرف.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات عقارية لعملاء مصرف الراجحي، وتمويل المشاريع السكنية التي تطورها شركة الديار العربية، ولاسيما مع خطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركة؛ إذ تعتبر "الديار العربية" إحدى الشركات الرئيسية للمصرف في مشاريع التطوير العقاري التي يتعامل معها، ويقدم لعملائها خدمات التمويل العقاري.

من جهته، قال نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية: "إن مصرف الراجحي يعتبر شريكًا رئيسًا في أعمال الشركة، ونحن نسعى لتعزيز التعاون بيننا، ورفع حجم التعاون خلال الفترة القادمة".

وأكد "العطاوي" أن شركة الديار العربية تنظر بتفاؤل حول تنامي دور القطاع العقاري في السعودية، مع مساعي الحكومة لتوفير 300 ألف منتج سكني حتى عام 2025.

من جانبه، قال ماجد الراجحي، المدير العام لمصرفية الأفراد في مصرف الراجحي: "إن شركة الديار العربية تمثل أحد الشركاء الأساسيين لمصرف الراجحي في التطوير العقاري".

وأكد "الراجحي" أن المصرف يهدف إلى مواكبة خطط الحكومة في التوسع بتوفير منتجات عقارية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع نِسَب تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال السنوات العشر القادمة؛ لذا فالمصرف يعمل باستمرار على توفير المنتجات للمطورين العقاريين، ولاسيما شركة الديار العربية.

يُذكر أن التعاون بين الجانبَيْن بدأ منذ انطلاق برنامج "سكني"، والبدء في العمل بعدد من المشاريع السكنية وربط المطورين والبنوك عبر منظومة واحدة لتسهيل التمويل تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية. وسيزداد هذا التعاون مع تنفيذ شركة الديار العربية خططًا للتوسع في ظل مشاريعها الجديدة بعدد من مناطق السعودية، وعلى رأسها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:13 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:39 AM

"الراجحي" و"الديار العربية" يوقِّعان اتفاقية تعاون في مجال التطوير العقاري

تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّع مصرف الراجحي وشركة الديار العربية للتطوير العقاري اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التمويل بمشاريع التطوير العقاري استمرارًا للتعاون بين الطرفين؛ إذ تعتبر الديار العربية أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الراجحي في مجال التطوير العقاري.

ووقَّع الاتفاقية كل من نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية، وماجد الراجحي المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في المصرف.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات عقارية لعملاء مصرف الراجحي، وتمويل المشاريع السكنية التي تطورها شركة الديار العربية، ولاسيما مع خطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركة؛ إذ تعتبر "الديار العربية" إحدى الشركات الرئيسية للمصرف في مشاريع التطوير العقاري التي يتعامل معها، ويقدم لعملائها خدمات التمويل العقاري.

من جهته، قال نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية: "إن مصرف الراجحي يعتبر شريكًا رئيسًا في أعمال الشركة، ونحن نسعى لتعزيز التعاون بيننا، ورفع حجم التعاون خلال الفترة القادمة".

وأكد "العطاوي" أن شركة الديار العربية تنظر بتفاؤل حول تنامي دور القطاع العقاري في السعودية، مع مساعي الحكومة لتوفير 300 ألف منتج سكني حتى عام 2025.

من جانبه، قال ماجد الراجحي، المدير العام لمصرفية الأفراد في مصرف الراجحي: "إن شركة الديار العربية تمثل أحد الشركاء الأساسيين لمصرف الراجحي في التطوير العقاري".

وأكد "الراجحي" أن المصرف يهدف إلى مواكبة خطط الحكومة في التوسع بتوفير منتجات عقارية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع نِسَب تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال السنوات العشر القادمة؛ لذا فالمصرف يعمل باستمرار على توفير المنتجات للمطورين العقاريين، ولاسيما شركة الديار العربية.

يُذكر أن التعاون بين الجانبَيْن بدأ منذ انطلاق برنامج "سكني"، والبدء في العمل بعدد من المشاريع السكنية وربط المطورين والبنوك عبر منظومة واحدة لتسهيل التمويل تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية. وسيزداد هذا التعاون مع تنفيذ شركة الديار العربية خططًا للتوسع في ظل مشاريعها الجديدة بعدد من مناطق السعودية، وعلى رأسها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية.

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