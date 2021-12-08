"حقوق الإنسان" تختتم الملتقى الأول للفروع بالشرقية

شهد على مدار يومين مناقشات حول الشكاوى والمتابعة وعدد من الحقوق

اختتمت هيئة حقوق الإنسان "الملتقى الأول للفروع" الذي أقيم على مدى يومين في المنطقة الشرقية برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبد الله الخيّال.

وشهدت جلساته في اليوم الأول مناقشات حول الشكاوى، والمتابعة والتحقيق، والشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، والعمل التطوعي، وكلمة للنائب، وعرضاً من الإدارة العامة للفروع، وآخر عن تجربة فرع المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المناقشات العامة التي استهدفت في مجملها سبل تطوير عمل الفروع.

بينما شهدت جلسات اليوم الثاني مناقشات عن "الحق في القضاء والعدالة الجنائية"، و"الحقوق المدنية والسياسية"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"حقوق المرأة"، و"حقوق الطفل"، وكذا "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتقديم عرض عن الخطة الإستراتيجية للهيئة، وعرض آخر عن الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.