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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7938.36 نقطة

بتداولات تجاوزت 8.9 مليارات ريال لأكثر من 390 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 19.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصافي، ووفرة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، والإعادة السعودية، وسوليدرتي تكافل، وبروح للتأمين، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.30%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، ودار الأركان، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليومن مرتفعاً 221.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.44 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7938.36 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 19.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصافي، ووفرة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، والإعادة السعودية، وسوليدرتي تكافل، وبروح للتأمين، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.30%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، ودار الأركان، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليومن مرتفعاً 221.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.44 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7938.36 نقطة

بتداولات تجاوزت 8.9 مليارات ريال لأكثر من 390 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 19.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصافي، ووفرة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، والإعادة السعودية، وسوليدرتي تكافل، وبروح للتأمين، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.30%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، ودار الأركان، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليومن مرتفعاً 221.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.44 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

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